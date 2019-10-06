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7 жовтня • оновлено в 18:13
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/ Розслідування

Трагічні новини з ООС: від обстрілів терористів загинув ще один захисник України

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Протягом доби, 6 жовтня, терористи 17 раз порушили режим припинення вогню. В результаті – загинув боєць Об'єднаних сил на Донбасі.

Згідно з повідомленням штабу ООС на вечірньому брифінгу, збройні формування РФ використовували міномети калібру 82 мм, а також БМП, гранатомети, снайперську і стрілецьку зброю.

"Протягом поточної доби внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один отримав поранення", – уточнили у відомстві.

Карта ООС 6 жовтня

Карта ООС 6 жовтня

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Кривава війна за незалежність триває: в ООС поранений

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник зробив 9 обстрілів:

  • біля Павлополя – зі стрілецької зброї;

  • поблизу Новотроїцького у напрямку Докучаєвська – з автоматичного гранатомета;

  • неподалік Авдіївки у напрямку Спартака – з автоматичного гранатомета й стрілецької зброї;

  • поблизу Павлополя

    у напрямку Сосновського – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

  • неподалік Богданівки і поблизу Новогнатівки – з гранатометів різних систем;

  • неподалік Красногоровки – зі снайперської та стрілецької зброї.

  • поблизу Авдіївки – з автоматичного гранатомета і великокаліберних кулеметів;

  • неподалік Новотроїцького – з озброєння БМП, автоматичного гранатомета.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Replyua.net

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" терористи стріляли 8 разів:

  • тричі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатомета і стрілецької зброї;

  • недалеко Попасної – зі стрілецької зброї;

  • у районі Золотого-4 – зі станкового протитанкового гранатомета й стрілецької зброї;

  • поблизу Луганського – з гранатометів різних систем й стрілецької зброї;

  • неподалік Золотого у напрямку Первомайська – зі станкового протитанкового гранатомета;

  • у районі Зайцевого – з міномета калібру 82 мм.

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умови припинення вогню і перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій супротивника", – підсумували у відомстві.

Нагадаємо, OBOZREVATEL повідомляв, що на Донбасі терористів "ДНР" жорстко рознесли через віджатий завод. Раніще найманці РФ 24 рази обстріляли позиції нашіх бійців.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ООС
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Еще одна майданутая мразь подохла. Земля ему стекловатой
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2
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филипп филипыч
филипп филипыч
формирования РФ?))) 12 мая 2016 г. - Киевский суд решил не признавать факт вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
Ивана Дейкуна я знал лично, как то в 2015 году мы зашли в Зуевку возле Харцызска, там как водиться вечером крепко выпили и он на спор одним ударом сбил с ног трёх ватных бабок, это у нас называлось сиграть в боулинг....как же мы реготали тогда, какой счастливой была жизнь!!!....и вот так всё закончилось ,проклятые сепары!((((
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4
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Букет Красивый
Букет Красивый
Никитенко Сергей, сдох дейкун и йух с ним!
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