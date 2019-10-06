Трагічні новини з ООС: від обстрілів терористів загинув ще один захисник України

Протягом доби, 6 жовтня, терористи 17 раз порушили режим припинення вогню. В результаті – загинув боєць Об'єднаних сил на Донбасі.

Згідно з повідомленням штабу ООС на вечірньому брифінгу, збройні формування РФ використовували міномети калібру 82 мм, а також БМП, гранатомети, снайперську і стрілецьку зброю.

"Протягом поточної доби внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один отримав поранення", – уточнили у відомстві.

Карта ООС 6 жовтня

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник зробив 9 обстрілів:

біля Павлополя – зі стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького у напрямку Докучаєвська – з автоматичного гранатомета;

неподалік Авдіївки у напрямку Спартака – з автоматичного гранатомета й стрілецької зброї;

поблизу Павлополя у напрямку Сосновського – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

неподалік Богданівки і поблизу Новогнатівки – з гранатометів різних систем;

неподалік Красногоровки – зі снайперської та стрілецької зброї.

поблизу Авдіївки – з автоматичного гранатомета і великокаліберних кулеметів;

неподалік Новотроїцького – з озброєння БМП, автоматичного гранатомета.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Replyua.net

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" терористи стріляли 8 разів:

тричі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатомета і стрілецької зброї;

недалеко Попасної – зі стрілецької зброї;

у районі Золотого-4 – зі станкового протитанкового гранатомета й стрілецької зброї;

поблизу Луганського – з гранатометів різних систем й стрілецької зброї;

неподалік Золотого у напрямку Первомайська – зі станкового протитанкового гранатомета;

у районі Зайцевого – з міномета калібру 82 мм.

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умови припинення вогню і перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій супротивника", – підсумували у відомстві.

Нагадаємо, OBOZREVATEL повідомляв, що на Донбасі терористів "ДНР" жорстко рознесли через віджатий завод. Раніще найманці РФ 24 рази обстріляли позиції нашіх бійців.

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