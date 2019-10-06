Трагічні новини з ООС: від обстрілів терористів загинув ще один захисник України

Протягом доби, 6 жовтня, терористи 17 раз порушили режим припинення вогню. В результаті – загинув боєць Об'єднаних сил на Донбасі.
Згідно з повідомленням штабу ООС на вечірньому брифінгу, збройні формування РФ використовували міномети калібру 82 мм, а також БМП, гранатомети, снайперську і стрілецьку зброю.
"Протягом поточної доби внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один отримав поранення", – уточнили у відомстві.
Карта ООС 6 жовтня
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник зробив 9 обстрілів:
біля Павлополя – зі стрілецької зброї;
поблизу Новотроїцького у напрямку Докучаєвська – з автоматичного гранатомета;
неподалік Авдіївки у напрямку Спартака – з автоматичного гранатомета й стрілецької зброї;
поблизу Павлополя
у напрямку Сосновського – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
неподалік Богданівки і поблизу Новогнатівки – з гранатометів різних систем;
неподалік Красногоровки – зі снайперської та стрілецької зброї.
поблизу Авдіївки – з автоматичного гранатомета і великокаліберних кулеметів;
неподалік Новотроїцького – з озброєння БМП, автоматичного гранатомета.
Ілюстрація. Війна на Донбасі
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" терористи стріляли 8 разів:
тричі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатомета і стрілецької зброї;
недалеко Попасної – зі стрілецької зброї;
у районі Золотого-4 – зі станкового протитанкового гранатомета й стрілецької зброї;
поблизу Луганського – з гранатометів різних систем й стрілецької зброї;
неподалік Золотого у напрямку Первомайська – зі станкового протитанкового гранатомета;
у районі Зайцевого – з міномета калібру 82 мм.
"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умови припинення вогню і перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій супротивника", – підсумували у відомстві.
Нагадаємо, OBOZREVATEL повідомляв, що на Донбасі терористів "ДНР" жорстко рознесли через віджатий завод. Раніще найманці РФ 24 рази обстріляли позиції нашіх бійців.
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