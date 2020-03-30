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30 березня • оновлено в 14:36
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З'явилися подробиці замаху на Стерненка в Одесі. Відео

5.4т
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Новий поворот у справі одеського активіста Сергія Стерненка. У мережі з'явилося інтерв'ю свідка, який, як він стверджує, добре знав убитого Стерненком Івана Кузнєцова. Активіст тоді заявив, що на нього і його дівчину було вчинено спробу замаху і він оборонявся. Всього таких нападів на Стерненко в 2018 році з урахуванням останнього трагічного було три.

Про це пише видання "Дзеркало тижня" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Всі атаки на Стерненка відбувалися, коли той брав участь в акціях проти мера Одеси Геннадія Труханова. Під час останнього нападу активіста чекали біля його будинку Іван Кузнецов і Олександр Ісайкул. Вони підійшли до Стерненка, коли той йшов зі своєю дівчиною. Як стверджує активіст, він оборонявся, дістав ніж і поранив Кузнєцова і Ісайкула. Кузнєцов загинув, Ісайкулу вдалося втекти.

Справу Стерненка зараз розслідує СБУ, але недавно з'явилося офіційне повідомлення, що Служба безпеки, МВС і Офіс генпрокурора узгодили дії з розслідування смерті Івана Кузнєцова від рук Сергія Стерненка. Органи з'ясовують, чи було це вбивство чи самооборона. На цьому тлі з'явилося відео з чоловіком, який розповідає про замовників нападу на одеського активіста, посередниках і ціною за таку "роботу". З міркувань своєї безпеки свідок попросив не показувати його обличчя і змінити голос. У той же час він заявляє, що готовий дати свідчення слідчим органам.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі напали на громадського активіста, колишнього главу місцевого "Правого сектора" Сергія Стерненка. Про інцидент в Facebook увечері 7 лютого повідомив сам потерпілий. Стерненко опублікував фотографії, на яких видно садна на його обличчі, а також поріз на руці.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Golan Sim
Golan Sim
Нацистская м,р,а,зь ст,ервенко во время "самообороны" нанёс более десятка ножевых ранений СВОИМ ножом, в результате которых погиб ОДЕССИТ Кузнецов. Примечательно, что большую часть ножевых ранений ст,ервенко нанёс когда ДОГОНЯЛ безоружного Кузнецова, который был уже РАНЕН и тем самым не оставил тому шансы остаться в живых. Кроме этого на ст,ервенко заведено ещё ДВА УГОЛОВНЫХ производства, которые заблокированы с б у. В любом случае У,БИ,ЙЦА ст,ервенко понесёт заслуженное наказание.
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Левченко Андрій
Левченко Андрій
А никто не хочет найти и допросить Исайкула?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
__________между украинским националистом, патриотом и врагом Украины нет никакой разницы... первые даже круче врагов, столько ущерба стране, сколько нанесли патриоты и националисты не нанес Украине никто...______-
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