З'явилися подробиці страшного бою ЗСУ з військами Росії на Донбасі

Поблизу населеного пункту Оріхове 18 лютого озброєні формування Росії здійснили спробу штурму спостережних постів ЗСУ. В результаті бою українські захисники відкинули ворога, не втративши позиції.

Подробиці потужних боїв розповіли в прес-центрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. В результаті обстрілу один військовослужбовець ЗСУ, чотири захисника отримали поранення і ще двоє – бойове ураження. Противник втратив чотирьох військових, шестеро були важко поранені.

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Всього за минулу добу загарбники 22 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли по наших позиціях, а саме:

поруч з населеним пунктом Березове – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

неподалік Широкино – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Пищевик – з міномета калібру 82 мм противник випустив 3 міни, а також вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Дев'ятнадцять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

шість разів поблизу населеного пункту Кримське – з 120-мм мінометів ворог випустив 61 міну, ще 10 мін з міномета калібру 82 мм, а також вів вогонь з озброєння БМП і станкового протитанкового гранатомета;

чотири рази поруч з Новотошківським – з артилерійських систем калібру 152 мм – 45 снарядів, 122-мм артилерії – 15 снарядів, мінометів калібру 120 мм – 17 мін, а також 56 пострілів з озброєння танка;

два рази в районі населеного пункту Оріхове – зі ствольної артилерії калібру 152 мм – 22 снаряда, 122-мм артилерії – 28 снарядів, мінометів калібру 120 мм – 61 міна, 82-мм мінометів – 30 мін, а також противник вів вогонь з гранатометів різних систем;

двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з артилерійських систем калібру 122 мм – 4 снаряди, 120-мм мінометів – 23 міни, 82-мм мінометів – 25 хв, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

два рази неподалік Золотого-4 – з мінометів калібру 120 мм ворог випустив 3 міни, а також вів вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

поблизу Попасній – зі ствольної артилерії калібру 122 мм – 16 снарядів і мінометів калібру 82 мм – 18 мін;

в районі Луганського – з 82-мм міномета – 2 міни;

поруч з Новолуганським з міномета калібру 82 мм – 2 міни, а також противник вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який тривав у Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

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