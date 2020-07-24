З'явилися перші дані щодо розшифрування самописців збитого в Ірані літака МАУ

Розшифрування бортових самописців зі збитого над іранським Тегераном літака МАУ підтвердило, що катастрофі сприяли зовнішні чинники.

Про це повідомив у своєму Twitter заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін. Він подякував усім партнерам, які допомогли наблизити цей важливий момент у розслідуванні трагедії.

"Чорні скриньки" від PS752 було успішно зчитано та розшифровано. Розшифрування підтвердило факт незаконного втручання в роботу літака", – написав Єлін.

Заступник глави МЗС також додав, що тепер Україна та інші країни чекають іранську сторону на перший раунд переговорів. За його словами, вони відбудуться вже наступного тижня.

Повідомлення Єліна (Twitter Yevhenii Yenin)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції завершили попередній аналіз обох бортових самописців зі збитого літака Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України". На сайті Ради з безпеки на транспорті Канади (TSB) зазначили, що не можуть оприлюднити інформацію без згоди Ірану.