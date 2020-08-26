З'явилися нові деталі вибуху у військовому гуртожитку в Десні: постраждалі в комі

Марина Ліснічук Розслідування 11:59, 26.08.2020 Оновлено: 12:04, 26.08.2020

Двоє постраждалих від вибуху у військовому гуртожитку, який трапився 24 серпня в селищі Десна Козелецького району Чернігівської області, перебувають у комі.

Про це повідомляє УНІАН. Видання посилається на інформацію, отриману в навчальному центрі "Десна", якому належить приміщення.

Зазначається, що цивільна дівчина під час вибуху отримала сильні поранення, і їй знадобилася операція. Після оперативного втручання, яке їй провели 25 серпня у військовому шпиталі, вона впала в кому.

Водночас одного із двох військовослужбовців, котрі постраждали під час нещасного випадку в гуртожитку, в медикаментозну кому ввели лікарі.

"Стан дівчини медики характеризують як тяжкий. Ще один військовий, котрий теж постраждав від вибуху, перебуває у медикаментозній комі", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 24 серпня на території 169-го навчального центру "Десна" в одному з гуртожитків трапився вибух, який призвів до жертв. Його причиною, за словами правоохоронців, стала особиста неуважність і зневага заходами безпеки військовослужбовців.

  • До вибуху у військовому гуртожитку на Чернігівщині призвело спрацювання гранати. За вказаним фактом правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за статтею "Вбивство".

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Енергоспівтовариство ЄС попросило Україну до кінця року скасувати пільгові ціни на світло для населення

Філатов анонсував план оновлення шкіл Дніпра на три роки

Новий кліп групи "Ногу свело!" про події в 2020 році вразив мережу. Відео

Україну мають запросити в ЄС, але вирішуватиме країна, – Зеленський

У Дніпрі та області рятувальники попередили про небезпечні метеорологічні явища