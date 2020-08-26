З'явилися нові деталі вибуху у військовому гуртожитку в Десні: постраждалі в комі

Вибух трапився в одному з гуртожитків на території 169-го навчального центру "Десна" .

Двоє постраждалих від вибуху у військовому гуртожитку, який трапився 24 серпня в селищі Десна Козелецького району Чернігівської області, перебувають у комі.

Про це повідомляє УНІАН. Видання посилається на інформацію, отриману в навчальному центрі "Десна", якому належить приміщення.

Зазначається, що цивільна дівчина під час вибуху отримала сильні поранення, і їй знадобилася операція. Після оперативного втручання, яке їй провели 25 серпня у військовому шпиталі, вона впала в кому.

Водночас одного із двох військовослужбовців, котрі постраждали під час нещасного випадку в гуртожитку, в медикаментозну кому ввели лікарі.

"Стан дівчини медики характеризують як тяжкий. Ще один військовий, котрий теж постраждав від вибуху, перебуває у медикаментозній комі", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

24 серпня на території 169-го навчального центру "Десна" в одному з гуртожитків трапився вибух, який призвів до жертв. Його причиною, за словами правоохоронців, стала особиста неуважність і зневага заходами безпеки військовослужбовців.

До вибуху у військовому гуртожитку на Чернігівщині призвело спрацювання гранати. За вказаним фактом правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за статтею "Вбивство".

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