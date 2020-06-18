З'явилися кадри з безпілотника, що підтверджують перекидання російської військової техніки до Луганська

Журналісти опублікували знімки з безпілотника, на яких видно як Росія перекинула військову техніку на територію Луганської області.

Виданню InformNapalm вдалося дістати знімки з БПЛА, які підтверджують звіт ОБСЄ №134, опублікований 6 червня. Крім того, вони змогли здійснити геолокаційну прив'язку кадрів.

Виходячи з даних, зазначених у звіті, видання встановило точні координати перетину кордону. Так, колона вантажівок була зафіксована безпосередньо біля кордону Росії і України – в координатах 48.160698, 39.904193.

Точкою прибуття став тимчасово окупований Луганськ – вантажівки прибутку за координатами 48.538979, 39.325941.

Знімки з БПЛА, що підтверджують перекидання російської військової техніки до Луганська InformNapalm

Знімки з БПЛА, що підтверджують перекидання російської військової техніки до Луганська InformNapalm

Геолокаційні прив'язка знімків з перебросом техніки InformNapalm

Геолокаційні прив'язка знімків з перебросом техніки InformNapalm

Видання повідомляє, що за допомогою моніторингу відкритих джерел вдалося встановити, що ця територія давно використовується російськими окупаційними військами в якості бази для окремого батальйону матеріального забезпечення 2-го Армійського Корпусу. Як докази вони використовували відео, опубліковане членами "ЛНР" в 2015 році.

Геолокаційні прив'язка знімків з перебросом техніки InformNapalm

Як повідомляв OBOZREVATEL, ОБСЄ зафіксувала на Донбасі чергові порушення з боку окупантів. Серед іншого вона помітила і таємне перекидання Росією через неконтрольовані ділянки кордону військової техніки і зброї. Так, безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіусу дії зафіксував не менше 30 тентованих вантажiвок, що в'їхали з боку Російської Федерації на тимчасово непідконтрольну уряду України територію, минаючи офіційні пункти пропуску.