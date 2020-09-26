З’явилися ім’я та фото курсанта з літака Ан-26, який помер у лікарні

У лікарні після авіакатастрофи літака Ан-26 біля Чугуєва помер курсант Харківського національного університету Повітряних сил Віталій Вільховий.

Як повідомили "Сегодня" в Державній службі з надзвичайних ситуацій України, Вільховий був родом зі Львівської області й закінчив Львівський військовий ліцей ім. Героїв Крут (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Хлопець помер приблизно о 10:50 в реанімації госпіталю, куди його доправили з опіками 90% тіла. Лікарі всю ніч і ранок боролися за його життя, проте безуспішно.

Ліцей ім. Героїв Крут висловив у Facebook співчуття сім’ям і родичам загиблих.

"Все братство крутянців сумує за втратою", – йдеться в повідомленні.

Зі 27 осіб, які перебували на борту літака, після авіакатастрофи вижив тільки курсант В'ячеслав Золочевський. Він також перебуває в госпіталі, проте його стан не викликає побоювань у медиків – у хлопця лише струс мозку і шоковий стан.

Курсант Віталій Вільховий помер у лікарні varta1.com.ua

Віталій Вільховий був родом зі Львівської області varta1.com.ua

Вільховий – випускник Львівського ліцею імені Героїв Крут varta1.com.ua

Скрин Facebook

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