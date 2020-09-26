З’явилися ім’я та фото курсанта з літака Ан-26, який помер у лікарні

Мирослав Семенюк Розслідування 14:34, 26.09.2020 Оновлено: 14:46, 26.09.2020

У лікарні після авіакатастрофи літака Ан-26 біля Чугуєва помер курсант Харківського національного університету Повітряних сил Віталій Вільховий.

Як повідомили "Сегодня" в Державній службі з надзвичайних ситуацій України, Вільховий був родом зі Львівської області й закінчив Львівський військовий ліцей ім. Героїв Крут (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Хлопець помер приблизно о 10:50 в реанімації госпіталю, куди його доправили з опіками 90% тіла. Лікарі всю ніч і ранок боролися за його життя, проте безуспішно.

Ліцей ім. Героїв Крут висловив у Facebook співчуття сім’ям і родичам загиблих.

"Все братство крутянців сумує за втратою", – йдеться в повідомленні.

Зі 27 осіб, які перебували на борту літака, після авіакатастрофи вижив тільки курсант В'ячеслав Золочевський. Він також перебуває в госпіталі, проте його стан не викликає побоювань у медиків – у хлопця лише струс мозку і шоковий стан.

Курсант Віталій Вільховий помер у лікарні
varta1.com.ua
Віталій Вільховий був родом зі Львівської області
varta1.com.ua
Вільховий – випускник Львівського ліцею імені Героїв Крут
varta1.com.ua
Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Політичний експерт повідомив про можливу несподіванку виборів у Києві

У мережі показали фото курсантів та екіпажу, які розбилися на Ан-26 під Харковом

"Вічного польоту!" Друзі та рідні розповіли про загиблих у Ан-26 в небі над Чугуєвом

Світові лідери висловили співчуття Україні через катастрофу Ан-26 під Харковом

Філатов звинуватив Яценка в знятті мера Умані з виборів