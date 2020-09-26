З’явилися ім’я та фото курсанта з літака Ан-26, який помер у лікарні
Віталій Вільховий був родом з Львівської області і закінчив військовий ліцей ім. Героїв Крут
Його доставили в лікарню з опіками 90% тіла
Лікарі всю ніч і ранок боролися за життя курсанта, проте безуспішно
У лікарні після авіакатастрофи літака Ан-26 біля Чугуєва помер курсант Харківського національного університету Повітряних сил Віталій Вільховий.
Як повідомили "Сегодня" в Державній службі з надзвичайних ситуацій України, Вільховий був родом зі Львівської області й закінчив Львівський військовий ліцей ім. Героїв Крут (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Хлопець помер близько 10:50 в реанімації госпіталю, куди його доправили з опіками 90% тіла. Лікарі всю ніч і ранок боролися за його життя, проте безуспішно.
Ліцей ім. Героїв Крут висловив у Facebook cпівчуття сім’ям та родичам загиблих.
"Все братство крутянців сумує за втратою", – йдеться в повідомленні.
З 27 осіб, які перебували на борту літака, після авіакатастрофи вижив тільки курсант В'ячеслав Золочевський. Він також перебуває в госпіталі, проте його стан не викликає побоювань у медиків – у хлопця лише струс мозку і шоковий стан.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
У результаті 25 людей загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Міністр оборони Андрій Таран заявив, що Ан-26, найімовірніше, зачепився крилом за землю.
Співробітники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака Ан-26.
Президент Володимир Зеленський приїхав на місце падіння Ан-26 і оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні.