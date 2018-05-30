З'явилися фото з місця, де ховався вбивця Бабченка

Журналісти опублікували фото під'їзду, де вбивця, за словами члена колегії МВС Антона Геращенко, чекав журналіста Аркадія Бабченка.

Злочинець переховувався на шостому поверсі будинку на Микільсько-Слобідській вулиці, 6/2 і пострілом в спину убив Бабченка.

Вбивця чекав журналіста прямо на сходовій клітці. Бабченко помер в машині "швидкої допомоги".

інформатор

інформатор

інформатор

інформатор

Як повідомлявOBOZREVATEL , поліція склала фоторобот передбачуваного вбивці російського журналіста.