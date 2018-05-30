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З'явилися фото з місця, де ховався вбивця Бабченка

10.4тЧитати новину російською

Журналісти опублікували фото під'їзду, де вбивця, за словами члена колегії МВС Антона Геращенко, чекав журналіста Аркадія Бабченка.

Злочинець переховувався на шостому поверсі будинку на Микільсько-Слобідській вулиці, 6/2 і пострілом в спину убив Бабченка.

Вбивця чекав журналіста прямо на сходовій клітці. Бабченко помер в машині "швидкої допомоги".

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інформатор

інформатор

інформатор

інформатор

Як повідомлявOBOZREVATEL , поліція склала фоторобот передбачуваного вбивці російського журналіста.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
УкраїнаКиїв
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