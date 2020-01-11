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11 січня • оновлено в 13:59
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З'явилися фото перших доказів у справі про катастрофу літака МАУ в Ірані

4.1т
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У мережі оприлюднили перші фото доказів у справі про катастрофу літака МАУ в Ірані.

Кадри опублікував Офіс президента (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). "Нашим фахівцям в Ірані були надані всі відео-, фото- та інші матеріали для аналізу процесів, які відбувалися і відбуваються в Тегерані. На підставі зібраної інформації завдяки роботі нашої експертної групи ми мали достатньо даних, аби розуміти, що розслідування відбудеться об'єктивно і у стислі терміни", – відзвітували там.

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З'явилися фото перших доказів у справі про катастрофу літака МАУ в Ірані

Офіс президента України

Водночас військовий журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook уточнив, що на кадрах представлені, зокрема, "деталі корпуса українського "Боїнга", пробиті уражальними елементами російської ракети 9М330 ЗРК "Тор".

З'явилися фото перших доказів у справі про катастрофу літака МАУ в Ірані

Офіс президента України

З'явилися фото перших доказів у справі про катастрофу літака МАУ в Ірані

Офіс президента України

З'явилися фото перших доказів у справі про катастрофу літака МАУ в Ірані

Офіс президента України

З'явилися фото перших доказів у справі про катастрофу літака МАУ в Ірані

Офіс президента України

З'явилися фото перших доказів у справі про катастрофу літака МАУ в Ірані

Офіс президента України

"Цілісні фрагменти нижньої передньої частини фюзеляжу знайти поки не вдалося очевидно, саме сюди припало влучання ракети. Від кабіни пілотів вціліла верхня частина вона була пробита уражальними елементами зсередини кабіни, що вказує на вибух знизу", – розповів він.

Кабіна горіла зсередини, сліди пожежі є на внутрішній поверхні деталей, пише журналіст.

Також знайдено паспорт громадянина Канади, з пробоїнами, схожими на уражальні елементи.

З'явилися фото перших доказів у справі про катастрофу літака МАУ в Ірані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
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Hop Hip
Hop Hip
Бутусов, мда. На оригинальных фото чётко обозначено "офис президента". Нет Бутусову надо надуться, рассказать про собственный источник и поставить лого своего помойного сайта.
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