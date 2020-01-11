З'явилися фото перших доказів у справі про катастрофу літака МАУ в Ірані

У мережі оприлюднили перші фото доказів у справі про катастрофу літака МАУ в Ірані.

Кадри опублікував Офіс президента (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). "Нашим фахівцям в Ірані були надані всі відео-, фото- та інші матеріали для аналізу процесів, які відбувалися і відбуваються в Тегерані. На підставі зібраної інформації завдяки роботі нашої експертної групи ми мали достатньо даних, аби розуміти, що розслідування відбудеться об'єктивно і у стислі терміни", – відзвітували там.

Офіс президента України

Водночас військовий журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook уточнив, що на кадрах представлені, зокрема, "деталі корпуса українського "Боїнга", пробиті уражальними елементами російської ракети 9М330 ЗРК "Тор".

Офіс президента України

Офіс президента України

Офіс президента України

Офіс президента України

Офіс президента України

"Цілісні фрагменти нижньої передньої частини фюзеляжу знайти поки не вдалося – очевидно, саме сюди припало влучання ракети. Від кабіни пілотів вціліла верхня частина – вона була пробита уражальними елементами зсередини кабіни, що вказує на вибух знизу", – розповів він.

Кабіна горіла зсередини, сліди пожежі є на внутрішній поверхні деталей, пише журналіст.

Також знайдено паспорт громадянина Канади, з пробоїнами, схожими на уражальні елементи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Київ чекає від Ірану повного визнання провини у катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

Стало відомо, що група українських експертів, яка розслідує в Тегерані катастрофу літака МАУ, знайшла пробоїни від ракети на уламках кабіни пасажирського лайнера.

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