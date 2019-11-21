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21 листопада • оновлено в 21:11
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Знайшли мертвим: з'явилися фото ліквідованого на Донбасі стрілка "ДНР"

2.6т
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У мережі показали фото ліквідованого терориста "ДНР", який воював проти України на Донбасі.

Знімками на своєму Telegram-каналі поділився офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан ("Штірліц"). За його інформацією, найманець Євген Гаврилюк (позивний "Гаврик") зник 3 серпня поточного року і був знайдений мертвим в Донецьку.

"Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Після концерту пропав в Донецьку, де і був знайдений потім із квитком у кишені", – написав український військовослужбовець про терориста.

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Ілюстрація. Терорист "ДНР"

Ілюстрація. Терорист "ДНР"

freeradio.com.ua

"Все буде Україна і перемога за нами!" – додав він. Відзначимо, згідно з даними волонтерського сайту "Миротворець", Гаврилюк був стрільцем у терористичному батальйоні "Оплот".

Євген Гаврилюк (позивний "Гаврик")

Євген Гаврилюк (позивний "Гаврик")

Telegram-канал Анатолія Штефана

Євген Гаврилюк (позивний "Гаврик")

Євген Гаврилюк (позивний "Гаврик")

Миротворець

Знайшли мертвим: з'явилися фото ліквідованого на Донбасі стрілка "ДНР"

Фото зі сторінки терориста в соцмережі

Знайшли мертвим: з'явилися фото ліквідованого на Донбасі стрілка "ДНР"

Фото зі сторінки терориста в соцмережі

Знайшли мертвим: з'явилися фото ліквідованого на Донбасі стрілка "ДНР"

Фото зі сторінки терориста в соцмережі

Знайшли мертвим: з'явилися фото ліквідованого на Донбасі стрілка "ДНР"

Фото зі сторінки терориста в соцмережі

Знайшли мертвим: з'явилися фото ліквідованого на Донбасі стрілка "ДНР"

Фото зі сторінки терориста в соцмережі

Дані про бойовика на його акаунті

Дані про бойовика на його акаунті

Telegram-канал Анатолія Штефана

Знайшли мертвим: з'явилися фото ліквідованого на Донбасі стрілка "ДНР"

Telegram-канал Анатолія Штефана

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі були ліквідовані два терористи.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Новини Донецька і Донецької області
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новини ДНР Новини Донбасу терористи "ДНР" фотографии
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Щтырлец в архив полез, перемог нет. Победа за нами обосра-лась.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
По всей усра-ине каждый день, дохнет по 2-3 ссаных АТошника.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Что штопаный Щтырлец перемог нет.
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