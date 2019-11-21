Знайшли мертвим: з'явилися фото ліквідованого на Донбасі стрілка "ДНР"

У мережі показали фото ліквідованого терориста "ДНР", який воював проти України на Донбасі.
Знімками на своєму Telegram-каналі поділився офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан ("Штірліц"). За його інформацією, найманець Євген Гаврилюк (позивний "Гаврик") зник 3 серпня поточного року і був знайдений мертвим в Донецьку.
"Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Після концерту пропав в Донецьку, де і був знайдений потім із квитком у кишені", – написав український військовослужбовець про терориста.
Ілюстрація. Терорист "ДНР"
freeradio.com.ua
"Все буде Україна і перемога за нами!" – додав він. Відзначимо, згідно з даними волонтерського сайту "Миротворець", Гаврилюк був стрільцем у терористичному батальйоні "Оплот".
Євген Гаврилюк (позивний "Гаврик")
Telegram-канал Анатолія Штефана
Євген Гаврилюк (позивний "Гаврик")
Миротворець
Фото зі сторінки терориста в соцмережі
Фото зі сторінки терориста в соцмережі
Фото зі сторінки терориста в соцмережі
Фото зі сторінки терориста в соцмережі
Фото зі сторінки терориста в соцмережі
Дані про бойовика на його акаунті
Telegram-канал Анатолія Штефана
Telegram-канал Анатолія Штефана
Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі були ліквідовані два терористи.
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