Знайшли мертвим: з'явилися фото ліквідованого на Донбасі стрілка "ДНР"

У мережі показали фото ліквідованого терориста "ДНР", який воював проти України на Донбасі.

Знімками на своєму Telegram-каналі поділився офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан ("Штірліц"). За його інформацією, найманець Євген Гаврилюк (позивний "Гаврик") зник 3 серпня поточного року і був знайдений мертвим в Донецьку.

"Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Після концерту пропав в Донецьку, де і був знайдений потім із квитком у кишені", – написав український військовослужбовець про терориста.

Ілюстрація. Терорист "ДНР" freeradio.com.ua

"Все буде Україна і перемога за нами!" – додав він. Відзначимо, згідно з даними волонтерського сайту "Миротворець", Гаврилюк був стрільцем у терористичному батальйоні "Оплот".

Євген Гаврилюк (позивний "Гаврик") Telegram-канал Анатолія Штефана

Євген Гаврилюк (позивний "Гаврик") Миротворець

Фото зі сторінки терориста в соцмережі

Фото зі сторінки терориста в соцмережі

Фото зі сторінки терориста в соцмережі

Фото зі сторінки терориста в соцмережі

Фото зі сторінки терориста в соцмережі

Дані про бойовика на його акаунті Telegram-канал Анатолія Штефана

Telegram-канал Анатолія Штефана

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі були ліквідовані два терористи.

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