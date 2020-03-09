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10 березня • оновлено в 01:33
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З'ясувалися моторошні деталі ДТП під Житомиром, в якій загинули мати і дитина

2.4т
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Серед чотирьох загиблих в ДТП в Любарі опинилася однорічна дівчинка, громадянка Італії, з мамою-українкою.

Жінка їхала в "Део Ланосі" в сторону аеропорту "Бориспіль", щоб вилетіти в Італію, передає ТСН.

Зіткнення з BMW сталося близько 4 ранку 9 березня. Біля місця ДТП місцева жителька розглянула маленьку дитину.

"Я думала, що це була лялька. А то було маленьке дитя. Я доторкнулася, але ознак життя не було. Собака підбіг і почав лице лизати, воно прийшло до тями. Як вам сказати, воно не плакало, воно просто стогнало", – розповіла жінка.

Смертельна ДТП в Любарі

Смертельна ДТП в Любарі

Національна поліція Житомирської області

Вона викликала швидку і поліцію. Дівчинку забрали ще живою, але по дорозі в лікарню вона померла. Мама дитини і двоє водіїв померли на місці, одному з них було 23 роки.

Вижив лише один пасажир. 25-річний хлопець перебуває у важкому, але стабільному стані: з черепно-мозковою травмою, пошкодженнями таза і кінцівок.

Відзначається, що 35-річна жінка для поїздки найняла водія. Але оскільки автокрісла у нього не було, то вирішили виїхати заздалегідь.

Смертельна ДТП в Любарі

Смертельна ДТП в Любарі

Національна поліція Житомирської області

Смертельна ДТП в Любарі

Смертельна ДТП в Любарі

Національна поліція Житомирської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 березня в Польщі в страшній ДТП загинув українець.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Житомир
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