З'ясувалася сумна доля військових, які зрадили Україну в Криму

Після анексії Росією українського Криму в 2014 році, півострів покинули далеко не всі українські військові. Частина з них – у гонитві за високими зарплатами і пенсіями, або ж через підтримку імперських ідей Кремля – вважали за краще перейти на бік ворога.

Зрадивши присязі, незабаром багато звільнилися або досі продовжують служити в далеких російських регіонах. Про те, як склалася доля зрадників, повідомляє Уніан.

"Дехто зустрічав окупантів із розпростертими обіймами. Однак ті, хто, не чекаючи кримського псевдореферендуму, на камери рвав і палив свої українські паспорти, хто був переконаний, що вчасно зрадити – це передбачити, пізніше змушені були покинути Крим і бігти від знущань нових товаришів по службі. Висока пенсія і "райські" умови виявилися порожніми обіцянками окупантів", – йдеться в матеріалі.

Стало відомо, як склалася доля зрадників із Криму

Зазначається, що в 2015 році в Генштабі ЗСУ озвучували такі цифри про зрадників: із 18 тисяч українських військових у Криму щонайменше 14 тисяч залишилися там. У 2014-му частина військовослужбовців звільнилася, але левова частка уклала контракти з окупантами.

"Навесні 2014-го нам поставили ультиматум, запропонували здати корвет "Тернопіль". Наш командир Максим Ємельяненко відповів:" Росіяни не здаються". Про це писали всі ЗМІ. Але в підсумку він залишився в Криму, служить на якомусь сторожовому кораблі. Мені розповідали, що не так давно до них на борт піднімався якийсь російський адмірал, і перш за все сказав: "Щоб я цього Ємельяненка не бачив", – згадав лейтенант Василь Тимощук, який до окупації півострова служив мічманом на корветі "Тернопіль" .

Стало відомо, як склалася доля зрадників із Криму newsprolife

Він зізнався, що в анексованому Криму залишилися ті, від кого він навіть не очікував такої зради. За його словами, частини тоді комплектували за територіальним принципом, дві третини контрактників були кримчанами, що і вплинуло на їхнє рішення.

"Але було дивно почути від хлопця із Запоріжжя: "А що мені Україна дала?" Він залишився. Йому та іншим обіцяли високі зарплати, квартири. Плюс, окупанти грали на страху, розповідали: "Ви здали свій корабель! Ви склали зброю! Як думаєте, що за таке вас чекає в Києві?". І ми дійсно не розуміли, що нас очікує", – додав Тимощук.

Він підкреслив, що крім матеріальних благ, зрадникам також обіцяли нові звання, службу на нових кораблях, водночас не уточнюючи, що перекинуть солдатів, наприклад, на північ РФ.

Як розповів офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан (Штірліц), який моніторив інформацію щодо колишніх кримських військовослужбовців, за шість років ніхто рядовому складу житло не дав.

"Грошове забезпечення до рівня російських офіцерів не підвищили. Воно стало більшим, але не таким, як обіцяли. І всіх уже "перетасували"... Мої колишні однокашники або залишилися на тих же посадах, або звільнилися, або служать в далеких російських регіонах", – каже Штефан.

Стало відомо, як склалася доля зрадників із Криму newsprolife

До всього іншого, незабаром до колишніх військовослужбовців ЗСУ (ВМС) у Криму почали ставитися, як до військових другого сорту.

"Їх не поважали. Наказів офіцера просто не слухалися, і багато хто погодився поїхати туди, де про їхнє минуле ніхто не знає. Залишилися ті, хто був на слуху, присягав у телеефірах", – коментує колишній помічник командира корвета "Тернополя", співробітник Департаменту морського і річкового транспорту України Олексій Кирилов.

Крім цього, деякі з перебіжчиків намагалися навіть позмагатися за свої права з РФ у російських же судах – домагалися пенсії і житла, але все марно.

А незабаром в окупованому Криму у військовослужбовців і зовсім почали відбирати службові квартири.

"Там же були ще й офіцери СБУ, які думали, що їх переведуть у ФСБ. Вони потрапили у філії на території Криму, і їх поступово почали звільняти. Про переїзд на територію РФ не йшлося. Їх вважають зрадниками. Їм навіть окупанти не довіряють", – резюмує Анатолій Штефан.

Водночас видання підкреслює: хоча "нова батьківщина" тих, хто зрадив присязі, по суті, не прийняла, в Україні їм, надумай вони "повернутися", теж не будуть раді. За українськими законами, таким загрожує покарання за державну зраду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше генерал-майор ЗСУ, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що в березні 2014 року армія України могла стримати російську збройну агресію в Криму. Перший етап спеціального плану навіть почав реалізовуватися, але потім його згорнули.

Аналогічну версію озвучив і колишній глава Генштабу Віктор Муженко. За його словами, Україна могла б відстояти північну частину Криму під час захоплення півострова Росією в 2014 році. Він додав, що команду зупинитися дали, коли відповідний план став реалізовуватися. Тоді літаки повернули на базові аеродроми.

Нелегітимна Держдума України 6 лютого остаточно ухвалила поправки до закону "Про ветеранів". Вони передбачають присвоєння цього статусу колабораціоністам із тимчасово окупованого Криму і Севастополя, які до захоплення півострова служили в ЗСУ.

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