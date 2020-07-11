З'ясувалася причина поранення голови "Свободи" з Миколаєва

Голова обласної організації ВО "Свобода" Демид Губський, якого госпіталізували 11 липня з вогнепальним пораненням голови, вистрілив у себе сам.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції Миколаївської області. Відзначається, що перед тим, як стався постріл, чоловік розбирав пістолет травматичної дії.

Також слідство встановило, що напередодні він разом із цивільною дружиною та друзями відпочивав у розважальному закладі і вживав алкогольні напої. Повернулися додому вони після одинадцятої вечора.

"Коли жінка перебувала на балконі, чоловік розбирав травматичний пістолет. Через деякий час, як розповідає жінка, вона почула постріл і побачила, що її чоловік упав. Після чого викликала брата потерпілого, і разом вони звернулися по допомогою до медиків", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 128 Кримінального кодексу України, "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження".

Під час огляду місця події поліцейські виявили гранату, помпову рушницю і патрони. Місце перебування пістолета було встановлено під час слідчо-оперативних дій, він був вилучений.

Слідство також встановило, що на чоловіка була зареєстрована гладкоствольна помпова рушниця. Повідомляється, що постраждалий також хотів придбати пістолет травматичної дії, але не міг законно отримати на нього дозвіл. Проте пістолет якимось чином здобув. Шляхи надходження зброї та інших причетних до цього осіб тепер встановлюватиме поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Демида Губського госпіталізували в Миколаєві з вогнепальним пораненням голови 11 липня. Він перебуває у важкому стані, жодних прогнозів лікарі не дають.