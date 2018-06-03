З'ясувалася доля морпіха ЗСУ, який зник під час бою на Донбасі

Зниклий під час бою в зоні проведення ООС на Донбасі український військовослужбовець з 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ повернувся в розташування свого підрозділу.

Про це інформує прес-центр штабу операції Об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

"Військовослужбовець, який пропав під час бойового зіткнення 27 травня на Маріупольському напрямку, і з яким було втрачено зв'язок, благополучно повернувся в свій підрозділ", - написано в повідомленні.

При цьому де весь цей час знаходився український військовий, в штабі ООС не повідомили.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше в полон "ДНР" потрапив один боєць ВСУ, відео допиту якого незабаром опублікували терористи.