З'ясувалася доля морпіха ЗСУ, який зник під час бою на Донбасі

Зниклий під час бою в зоні проведення ООС на Донбасі український військовослужбовець з 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ повернувся в розташування свого підрозділу.
Про це інформує прес-центр штабу операції Об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.
"Військовослужбовець, який пропав під час бойового зіткнення 27 травня на Маріупольському напрямку, і з яким було втрачено зв'язок, благополучно повернувся в свій підрозділ", - написано в повідомленні.
При цьому де весь цей час знаходився український військовий, в штабі ООС не повідомили.
Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше в полон "ДНР" потрапив один боєць ВСУ, відео допиту якого незабаром опублікували терористи.
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