Зв'язок Омельяненко зі скандальним забудовником: як в Києві з'явився ще один незаконний ЖК

Одіозний столичний забудовник і кінцевий бенефіціарний власник компанії "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась продовжує незаконне будівництво в Києві, розпочате компанією "Київміськбуд-1", яку раніше очолював підозрюваний у розкраданні сотень мільйонів гривень екснардеп від "Партії регіонів" Олексій Омельяненко.

На Воздвиженці в урочищі Гончарі-Кожум'яки ведеться будівництво ЖК "Поділ Град", забудовником якого є госскомпанія "Укрбуд", яка недавно потрапила в серйозний скандал, повідомляється в матеріалі OBOZREVATEL.

Замовником будівництва виступав ПАТ "Київміськбуд-1 ім. М. П. Загороднього" під головування Омельяненко, але після банкрутства об'єкт був викуплений компанією Микитася.

На даний момент проти Омельяненко ведеться слідство, його підозрюють у розкраданні сотень мільйонів гривень в період з 2008 по 2014 рр, коли він обіймав посаду голови наглядової ради "Укргазбанку".

Олексій Омельяненко "Зік"

У 2018 році Генпрокуратура оголосила екс-чиновнику про підозру, а суд заарештував його з можливістю внесення застави в розмірі понад 90 млн грн. Але в червні 2019 року Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід підозрюваному, і відпустив Омельяненко фактично "під чесне слово".

Зараз же місцеві жителі протестують проти будівництва ЖК, пов'язаного Микитасем та Омельяненко. Ще у 2017 році Голосіївський райсуд заарештував три з цих ділянок площею 2,26 га, як речові докази у кримінальній справі. За матеріалами справи, прокуратура звинуватила УГСК "Укрбуд" в самовільному зайнятті даних ділянок.

Але, в тому ж році Апеляційний суд скасував арешт ділянок, пославшись на недостатність доказів.

У 2018 році Київрада розірвала договір оренди ділянки з ТОВ "Фундація "Якісне житло", яке з 2012 року виступає орендарем землі, що забудовується в Гончарах-Кожум'яках. Більш того, 26 червня 2018 року Київрада визнала цю територію сквером.

ЖК "Поділ Град" "ЛУН"

Але 18 квітня 2019 року Касаційний господарський суд прийняв постанову на користь ТОВ "Фундація "Якісне житло" і скасував рішення Київради. Місцеві активісти переконані, що рішення прийнято незаконно, і продовжують протестувати проти будівництва, частина якого вже завершена.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У листопаді 2018 року Генеральна прокуратура завершила розслідування у відношенні колишніх керівників Укргазбанку про розкрадання державних коштів.

Про те, що Генеральна прокуратура оголосила про підозру колишньому заступнику правління Укргазбанку, стало відомо ще 16 квітня 2018 року.

11 лютого про підозру повідомили трьом особам – колишньому члену наглядової ради "Укргазбанку", екс-заступнику голови правління банку і керівнику підприємства.

Через кілька днів суд заарештував екс-акціонера Укргазбанку. З'ясувалося, що мова йшла про Олексія Омельяненка, який також є співвласником Укргазбанку.

У квітні 2019 го Печерський районний суд Києва прийняв рішення продовжити термін утримання під вартою для колишнього заступника голови правління Укргазбанку Олексія Омельяненка.

А в червні 2019 року цей же суд відпустив екс-нардепа з-під варти без всяких зобов'язань.

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