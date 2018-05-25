Зв'язки і дерибан землі: що відомо про вбивцю депутата в Черкасах

Нападник, який застрелив депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина", екс-заступника міського голови Черкас Анатолія Бондаренка Сергія Гуру, Микола Гончар у 2016 році отримав землю в цьому ж місті і був наближеним до мера.

До такого висновку прийшов OBOZREVATEL, проаналізував публікації у ЗМІ, оприлюднені раніше.

Так, черкаське видання "Кропива" ще в січні 2017 року згадувало ім'я Миколи Гончара у статті про поділ земельних ділянок.

Убитий Сергій Гура 112 Україна

Журналісти з'ясували його зв'язок з тіткою заступник мера Черкас Романа Буданцева - Тетяною Тебякіною. Він добре помітний при дослідженні того, як комунальні ділянки плавно перейшли в приватну власність, відзначає видання.

Далі наводиться уривок з публікації, в якому згадується ім'я Гончара:

"Варто додати, що обидві земельні ділянки, які нині перебувають у власності громадянки Тебякіної Т.І., знаходяться окремо один від одного. Один із них, який був придбаний шляхом покупки (ділянка Крітевич В.А.), знаходиться поруч з двома ділянками брата міського голови . На фото червоним позначено ділянки, що перебувають у власності громадянки Тебякіної Т.І. Зеленим позначена ділянка, яка перебуває у власності Гончара М. М.

Ще одна земельна ділянка, яку отримав Димченко Сергій Вікторович по кадастровому номеру 7110136700: 02: 014: 0053, також дуже швидко перекочувала за договором купівлі-продажу громадянину Гончару Миколі Миколайовичу, договір складений 14 грудня 2016".

Таким чином, напрошується висновок, що Гончар мав тісні зв'язки з мерією і активно брав участь у розподілі землі на Черкащині.

У той же час "Главком" пише, що Гончар і зовсім був колишнім охоронцем убитого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах увечері 24 травня вбили депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина", екс-заступника міського голови Черкас Анатолія Бондаренка Сергія Гуру.

За свідченням охоронця Володимира, Микола Гончар зробив два постріли у район грудної клітини та голови Гури.