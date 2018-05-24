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Звіт про аварію MH17: з'явилася перша реакція Росії

21.7тЧитати новину російською

Звіт слідчої групи, що розслідує обставини аварії Boeing-777 у небі над Донбасом у липні 2014 року, в якому йдеться про те, що "Бук", з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО Збройних сил РФ, є фейком.

Про це, як передає РИА Новости, заявив заступник голови комітету Держдуми з оборони Юрій Швиткін.

"Як вони могли встановити відбитки пальців? У них немає такої бази даних, яка б могла ідентифікувати біометричні дані (російських військовослужбовців). Для цього має бути відповідна експертиза і аналізи різного роду, які б показали і довели, що відбитки пальців належать тій чи іншій особі. А як можуть відбитки пальців належати бригаді? Вони мають конкретному військовослужбовцю належати. Але як вони можуть ідентифікувати реальні відбитки пальців того військовослужбовця, який проходить службу?" - сказав він у коментарі виданню.

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"Дурість. Це явно фейк", - додав він.

На його думку, ця інформація має "не лише помилковий, але й ангажований характер", а саме розслідування нібито непрозоре, що ставить під сумнів висновки слідчої групи.

Нагадаємо, раніше глава слідчої групи заявив, що експерти проаналізували знімки, які фіксували пересування "Бука".

"Ми проаналізували всі доступні нам картинки і зображення, і нам вдалося зняти відбитки пальців зі снарядів, з яких був збитий літак. І ми розуміємо, що ці снаряди збігаються з тими, які належать військовим бригадам Російської Федерації", - сказав він.

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Теми
Російсько-український конфліктНа Донбасі збитий Boeing-777Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Бля! А ведь реально гейропейцы из расследования цирк устраивают)))
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Д Алексей, Хохловыблядок! Мне очень поприкалываться над тупым хохлобыдлом на хохлобыдлоЗМЫЫЫЫЫ))))
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Д Алексей
Д Алексей
АнтибандЭровец, напоминаю тебе аленина слова Серебрякова -"Национальной идеей России являются сила, наглость и хамство» .Гопота вали на вата сми.
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