Звіряче вбивство вчителя під Одесою: з'явилися нові подробиці

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві колишнього вчителя математики в Одеській області. Ним виявився 23-річний місцевий житель.

Причиною трагедії міг стати конфлікт, повідомила прес-служба ГУНП в Одеській області.

Жахливе вбивство сталося у с. Троїцьке Біляївського району. Учасники похоронної процесії виявили на кладовищі калюжу крові й руку, яка стирчала з кущів. Убитим виявився 72-річний Іван Чебан.

Підозрюваного у вбивстві вдалося затримати через декілька днів після події.

Молодий чоловік зізнався, що в той день прийшов на цвинтар відвідати могилу батька. Із собою він узяв ніж для обрізки дерев, які росли біля пам'ятника.

"Зловмисник розповів, що побачив, як потерпілий однією ногою стояв на могилі. За словами підозрюваного, він зробив літньому чоловікові зауваження, після чого почалася суперечка, яка переросла в бійку", — повідомили в прес-службі.

Вихопивши ніж, хлопець почав бити ним чоловіка у шию і голову. Всього завдав до десяти ударів. Потім зловмисник відправився до річки, викинув ніж, змив із себе кров і повернувся додому.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 ч. 1 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція передбачає до 15 років в'язниці.

"Вирішується питання про обрання правопорушнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і проходження ним судово-психіатричної експертизи", — додали в прес-службі поліції.

Місцеві жителі шоковані подією. За їхніми словами, загиблий був "учителем від бога".

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