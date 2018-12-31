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Звіряче вбивство сім'ї в Вінниці отримало несподіване продовження

21.2тЧитати матеріал російською

Поліція затримала чоловіка, який повідомив про масове вбивство своїх родичів у Вінниці.

Він виявився батьком загиблих дітей, а також чоловіком однієї з убитих жінок. Іншій він є сином. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Вінницькій області.

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"Після проведення першочергових слідчих дій, на підставі зібраних доказів, за підозрою у вчиненні цього злочину за ст. 208 КПК України працівники поліції затримали родича загиблих, який викликав швидку допомогу", — йдеться у повідомленні.

Вбивство у Вінниці

Вбивство у Вінниці

Нацполіція

Вбивство в Вінниці

Вбивство в Вінниці

Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 грудня, у Вінниці стався жахливий злочин — у власній квартирі вбили двох жінок і двох дітей. Троє з них загинули відразу. Трирічну дівчинку з важкими травмами голови госпіталізували.

Пізніше стало відомо, що лікарям не вдалося врятувати дитину. Травми виявилися несумісними з життям і під час надання медичної допомоги дівчинка померла в лікарні.

Місце
УкраїнаВінниця
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