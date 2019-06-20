Звіряче вбивство дівчинки на Одещині: опубліковано перше відео з місця трагедії

Правоохоронці оприлюднили відео з будинку в Іванівці Одеської області, де у вигрібній ямі знайшли тіло зниклої 11-річної Дарини Лук'яненко.

Як повідомляє пресслужба поліції, під час відпрацювання території поліцейські провели невідкладний обшук в одному з домоволодінь селища (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

Співробітники поліції витягли голе тіло дитини з вигрібної ями й направили на судмедекспертизу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підозрюваний у вбивстві – сусід дівчинки. Хлопця допитували два дні, проте він не зізнавався у скоєному до тих пір, поки його не видала місцева мешканка.

Примітно, що в пошуках Даші брали активну участь ворожки й екстрасенси, які запевняли, що дитина жива і перебуває у підвалі.

Перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що хлопець ніде не вчиться і не працює, всі дні проводить за комп'ютером, іноді допомагає батькам, які працюють на ринку в Іванівці.