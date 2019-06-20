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Звіряче вбивство дівчинки на Одещині: опубліковано перше відео з місця трагедії

14.5тЧитати матеріал російською

Правоохоронці оприлюднили відео з будинку в Іванівці Одеської області, де у вигрібній ямі знайшли тіло зниклої 11-річної Дарини Лук'яненко.

Як повідомляє пресслужба поліції, під час відпрацювання території поліцейські провели невідкладний обшук в одному з домоволодінь селища (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

Співробітники поліції витягли голе тіло дитини з вигрібної ями й направили на судмедекспертизу.

Поліція знайшла тіло Дарини Лук'яненко

Поліція знайшла тіло Дарини Лук'яненко

Скріншот відео

Новини
Зникнення дівчинки на Одещині: стало відомо про перше затримання
Поліція знайшла тіло Дарини Лук'яненко

Поліція знайшла тіло Дарини Лук'яненко

Скріншот відео

Поліція знайшла тіло Дарини Лук'яненко

Поліція знайшла тіло Дарини Лук'яненко

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Підозрюваний у вбивстві – сусід дівчинки. Хлопця допитували два дні, проте він не зізнавався у скоєному до тих пір, поки його не видала місцева мешканка.

  • Примітно, що в пошуках Даші брали активну участь ворожки й екстрасенси, які запевняли, що дитина жива і перебуває у підвалі.

  • Перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що хлопець ніде не вчиться і не працює, всі дні проводить за комп'ютером, іноді допомагає батькам, які працюють на ринку в Іванівці.

  • Він зізнався у скоєному. Під час допиту затриманий розповів, що душив дівчинку в коридорі. Далі кинув тіло в яму, а речі облив бензином і спалив.

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Тема
Даша Лук'яненко: вбивство дівчинки на Одещині
Місце
УкраїнаОдеса
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Юг Руси
Юг Руси
А где сама выгребная яма? А то укроинцы столько про неё говорят, что мне аж интересно стало на неё посмотреть! )))
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леня зе
леня зе
Юг Руси, это туалет во дворе.вот и вся выгребная яма.
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