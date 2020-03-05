Звіряче вбивство дівчини в Харкові: названо ім'я жертви з перерізаним горлом

Дівчину, яку знайшли вбитою в харківському колекторі, звуть Анастасія Едуардівна Слухова.

Про це повідомляє місцеве видання "Город Х" з посиланням на джерело в поліції.

Відзначається, що 25-річна дівчина народилася в Харкові. Згідно прописці проживала в селищі Високому на вулиці Миру, 89.

Додамо, що поліція поки офіційно не підтвердила інформацію про жертву.

Город Х

Нагадаємо, що в мережі з'явилися фото ймовірного підозрюваного у вбивстві дівчини в Харкові, обгоріле тіло якої з перерізаним горлом знайшли у водному колекторі. Підозрюваним виявився 27-річний уродженець Харкова Олег Саричев, 09.09.1992 року народження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 березня в Харкові знайшли труп молодої жінки з перерізаним горлом у водному колекторі, розташованому в Новобаварського районі міста.

Дівчині перерізали горло, після чого обклали газетами, облили бензином і подожглі.Прі цьому на шиї жертви був металевий хрестик з написом "Спаси і збережи".

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