Звіряче вбивство 13-річної під Дніпром: з'явилося відео зі злочинцем-садистом

Поліція Дніпропетровської області показала перше відео з підозрюваним у вбивстві 13-річної Інни Дубовик.

На відео підозрюваний молодик показує поліцейським місце, де він скоїв убивство і де заховав труп своєї жертви.

У Нацполіціі відзначили, що 13-річна Інна пішла з дому 23 червня, проте мати повідомила про зникнення доньки тільки 29 червня.

В цей же день у с. Миролюбівка П'ятихатського району була організована спецоперація з розшуку. До пошуків підключилися волонтери, місцеві жителі і працівники Нацгвардії.

В ході оперативних заходів співробітники карного розшуку вийшли на слід 24-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві. Він розповів обставини злочину і зізнався, де заховав тіло. Ввечері 5 липня тіло дитини зі слідами насильницької смерті виявили в лісосмузі біля села, де дівчинка проживала. За попереднім висновком судмедекспертизи, смерть дівчинки настала близько 2-х тижнів тому.

З'ясувалося, що раніше зловмисник вже двічі був судимий. Зараз він затриманий. За вчинення умисного вбивства чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, яка передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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