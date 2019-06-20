"Затягнув у будинок і задушив": підозрюваний у вбивстві 11-річної Даші визнав провину

Затриманий за підозрою у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко житель Іванівки зізнався у скоєному.

Про це повідомив заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін в коментарі OBOZREVATEL. За його словами, 26-річний Микола Т. ніде не вчиться і не працює, вів замкнутий спосіб життя, багато часу проводив за комп'ютером. Його батьки працюють на ринку. Слідство не виключає, що сім'я хлопця знала про його злочин.

Глава Національної поліції Сергій Князєв заявив, що до якості основної причини вбивства Дар'ї поліція розглядає вбивство на сексуальному грунті.

19 червня ввечері Національна поліція затримала чоловіка за підозрою в скоєнні вбивства дівчинки.

"Ним виявився 26-річний місцевий житель. Він зараз дає свідчення. За версією слідства вбивство було скоєно на сексуальному грунті. Тіло дівчинки знаходиться в судово-медичному підрозділі місцевої лікарні. Приношу співчуття сім'ї Дарини", - сказав Князєв.

Відзначається, що на пошуки Лук'яненко були задіяні близько 500 працівників Національної поліції, 400 працівників Національної гвардії і 100 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Для проведення пошукових заходів були зібрані кінологи з семи областей.

Під час допиту він розповів, що затягнув Дашу в будинок, задушив її, після чого розділ і викинув тіло у вигрібну яму. Одяг дівчинки спалив.

Відзначається, що правоохоронці опитували молодого чоловіка ще в перший день пошуків Даші. Однак тоді він не привернув їхньої уваги, хоча дитина зникла біля його будинку, сусіди чули дитячий крик і бачили, що Микола щось палив.

Водночас хлопець навіть долучився до однієї з пошукових груп: мовляв, я місцевий, покажу, де шукати треба.

Вбивство Даші Лук'яненко

Зазначається, що волонтери в перші дні пошуку опитували сім'ю 22-річного місцевого жителя, якого потім затримали за підозрою у вбивстві Дарини. Тоді він говорив, що нічого не чув — мився і смажив яйця. Його рідні також запевняли, що нічого не бачили.

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