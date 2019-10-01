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1 жовтня • оновлено в 22:03
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Звіряче побиття дівчинки в Бердичеві: в поліції розкрили моторошні подробиці

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Поліція міста Бердичева Житомирської області збирає всі факти у справі про побиття 15-річної місцевої жительки.

На даний моменти за даним фактом відкрито кримінальну провадження за ст. 125 ч. 1 КК України, повідомив OBOZREVATEL майор поліції Олесь Мельничук. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строком до одного року.

Звіряче побиття дівчинки в Бердичеві: в поліції розкрили моторошні подробиці

За його словами, 29 вересня у відділення поліції доставили трьох учасників бійки. Всі вони були відправлені в медпункт і після огляду допитані слідчим, після чого їх відпустили.

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Наразі правоохоронцями проводяться всі необхідні слідчі дії, всі подробиці справи в місцевій поліції обіцяють відкрити вже через кілька днів.

У той же час в Мельничук спростовує повідомлення про те, що одним з учасників бійки була дочка співробітниці Бердичівського відділу поліції.

Підлітки, які брали участь в бійці

Підлітки, які брали участь в бійці

Бердічев.biz

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на Контрактовій площі 22 вересня четверо невідомих молодиків напали і побили хлопця.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
булінг побили дівчинку поліція
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