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3 січня • оновлено в 01:37
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"Звіряча жорстокість!" Аксьонов влаштував паніку через "вірус" Бандери в Україні

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Ватажок окупованого Криму Сергій Аксьонов вийшов з себе через вшанування лідера ОУН Степана Бандери.

У Facebook окупант влаштував паніку через "бандерівщину", яку він назвав "прокляттям України".

"Головний фактор деградації і руйнації країни, ідейне "паливо" громадянської війни. Це ідеологія, яка поєднує в собі звірячу жорстокість і хутірську обмеженість, роздуту зарозумілість і холопство. Для більшої частини України вона чужа і огидна, це "вірус", який створений штучно і занесений ззовні. Неможливо побудувати державу на такому гнилому фундаменті", – замарив Аксьонов.

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Сергій Аксьонов

Сергій Аксьонов

uznayvse.ru

Як писав OBOZREVATEL, 1 січня Києві пройшла смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери. Організаторами "Маршу честі, гідності і свободи" виступили "Правий сектор", "Національний корпус", ВО "Свобода", "Тризуб", С-14 і ряд інших організацій.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Сергій Аксьонов Степан Бандера
Місце
Україна
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