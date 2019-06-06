Звинувачують у криміналі: в ГПУ надійшла нова заява на Трубу

Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань подала до Генеральної прокуратури України чергову заяву про кримінальні злочини директора відомства Романа Труби, керівника його патронатної служби Олександра Удовиченка та інших співробітників.

Ініціаторами заяви стали голова Ради громадського контролю при ДБР Максим Болдін і його секретар Надія Корінна, повідомляється на сторінці органу у Facebook.

"Члени Ради громадського контролю при ДБР, виконуючи рішення Ради від 19 грудня 2018 року, відвідали низку Територіальних управлінь ДБР (Львів, Миколаїв, Полтава, Хмельницький), де дізналися, що директор ДБР Труба, керівник патронатної служби Удовиченко, інші працівники патронатної служби ДБР здійснюють втручання в діяльність слідчих підрозділів територіальних управлінь бюро", – зазначено в повідомленні.

Йдеться про такі порушення:

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1) вимагають від них інформацію щодо кримінальних проваджень, порушуючи у такий спосіб таємницю слідства;

2) дають вказівки:

про реєстрацію або нереєстрацію кримінальних проваджень щодо певних суб'єктів і за певними фактами;

про проведення або непроведення певних слідчих і негласних дій;

про необхідність закриття певних кримінальних проваджень;

про керування розслідуванням тощо.

Роман Труба "Факти ICTV"

Водночас працівники патронатної служби не тільки не є учасниками кримінального провадження, але навіть не мають статусу державних службовців, у зв'язку з чим вони за жодних умов не можуть мати доступу до інформації, яка становить таємницю досудового розслідування, а тим паче надавати будь-які вказівки з цих питань.

У заяві також зазначено, що директором ДБР Трубою, Удовиченком та іншими працівниками скоєно низку кримінальних злочинів, а саме:

вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або домогтися ухвалення незаконного рішення (ст. 343 КК України);

розголошення даних попереднього розслідування (ст. 387 КК України).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директор ДБР Роман Труба змістив виконувача обов'язків керівника прес-служби відомства Андрія Мальчика. Це сталося через публікацію на сайті ДБР і сторінці в соцмережі новини про реєстрацію провадження за заявою екс-заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова. Тоді співробітниця прес-служби звинуватила Трубу в цензурі.

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