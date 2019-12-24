Звинувачують у держзраді: в Криму затримали росіянина

У Сімферополі анексованого Росією Криму затримали громадянина РФ Івана Яцкіна, обвинуваченого в державній зраді.

Затримання провели співробітники російської Федеральної служба безпеки. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"ФСБ затримала Яцкіна в Криму. Йому пред'явлено звинувачення в державній зраді. На початку грудня обвинувачений був етапований до столичного регіону для проведення з ним слідчих дій", – заявив співрозмовник, підкресливши, що про подробиці справи не уточнюється в інтересах слідства

У Криму ФСБ затримала громадянина Росії

Зі свого боку Лефортовському суді Москви виданню повідомили, що росіянину продовжено термін арешту на три місяці.

"Постановою Лефортовський районного суду Москви від 11 грудня продовжено термін утримання під вартою щодо Яцкіна Івана Григоровича, обвинуваченого в скоєнні злочину, передбаченого статтею 275 КК РФ, на три місяці, а всього до п'яти місяців, тобто до 16 березня 2020 року", – сказала представниця відомства.

Вона також додала, що розглянутий судом матеріал не містив грифу секретності, але судове засідання за клопотанням слідства відбулося в закритому режимі.

Зазначимо, що державна зрада в РФ карається строком від дванадцяти до двадцяти років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на КПВВ "Каланчак" на адмкордоні з анексованим Кримом був затриманий член партії "Єдина Росія" Ігор Кучерявий, який підтримував окупацію півострова.

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