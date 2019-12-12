"Звинувачення сфабриковано!" У підозрюваної у вбивстві Шеремета виявилося алібі

У одній з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета військової медсестри Яни Дугар виявилося алібі.

Під час вбивства дівчина нібито перебувала в зоні АТО і виконувала обов'язки операційної сестри. Інформацію про це на своїй сторінці в Facebook розмістив лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У підозрюваної у вбивстві Шеремета виявилося алібі Колаж

Він також прикріпив довідку підозрюваної "про безпосередню участь в антитерористичній операції, її проведенні і захисті незалежності, сувернітету і територіальної цілісності України".

"Підозра медсестрі 66-го військового мобільного госпіталю та бойового медику 25-ї бригади ДШВ Яні Дугаров сфабриковано! У довідці по АТО чітко видно, що Яна перебувала з 3 червня 2016 по 26 вересня 2016 року в зоні АТО. У 66-му мобільному госпіталі, який є закритою військовою частиною в Покровську, виконуючи обов'язки операційної медсестри! Шеремета вбили 20 липня 2016", - написав Корчинський.

Як писав OBOZREVATEL, слідство вважає, що ймовірно, саме Яна Дугар проводила розвідку біля будинку журналіста напередодні вбивства.

Як повідомляє Канал 24, вона медик за освітою, молодший сержант. Медична сестра одного з парашутно-десантних батальйонів 25 окремої повітряно-десантної бригади ДШВ ЗС України. Кавалер ордена "За мужність" III ступеня. Відзначена нагрудним знаком "За зразкову службу", медаллю "За оборону Авдіївки", відзнакою "За врятовані життя", медаллю "За збережені життя", нагрудним знаком "Знак пошани" від Міністра оборони.

Народилася біля Кременчука, згодом навчалася на медика в Полтаві. На службу в Збройні сили потрапила через Старосамбірський військкомат. Кар'єру бойового військового медика почала санітаром 66 військового мобільного госпіталю.

Довідка підозрюваної Яни Дугар Facebook Дмитра Корчинського

Раніше OBOZREVATEL писав, що Національна поліція України у четвер, 12 грудня, затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Звинувачення пред'явили відразу декільком волонтерам і ветеранам АТО.

За версією слідства вони не тільки організували вбивство відомого журналіста, а й хотіли зробити інші злочини – викрасти дітей волонтера Марусі Звіробій, а також організувати теракти в Києві.

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