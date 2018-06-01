Звільнили за землю в "подарунок": суд поновив на посаді детектива НАБУ

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді старшого детектива Національного антикорупційного бюро Валентина Болгова, якого звільнили за використання повноважень в особистих інтересах.

За даними "Судового репортера" з посиланням на рішення суду від 17 травня, НАБУ застосувало до Болгова 1 серпня 2017 дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення. Він був старшим детективом.

Болгов нібито запропонував третій особі надати подарунок на користь залученої до співпраці особи за допомогу в зміні цільового призначення його земельних ділянок. Пізніше, детектив нібито повідомив залученій до співробітництва особі неправдиву інформацію, що земельну ділянку подарують в їх спільну власність і запропонував варіанти подальшого користування та розпорядження нею - будівництво об'єкту нерухомості для подальшого продажу.

Залучена до співпраці особа повідомила про це керівництву НАБУ і показала аудіозапис розмови. Главі бюро Артему Ситнику рекомендували звільнити Болгова. Перед цим детектив місяць перебував на лікарняному, до якого відпочивав у відпустці.

Відповідно до закону "Про державну службу", дисциплінарне стягнення не може бути застосовано під час відсутності держслужбовця через тимчасову непрацездатність. Тому суд вирішив, що дисциплінарне стягнення до детектива застосовано під час його тимчасової непрацездатності.

Звільнення Болгова визнали незаконним і постановили відновити його на посаді. Суд також визнав його право на отримання середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Але детектив не подав довідки про зарплату, тому це питання не було вирішено.

Суд визначив, що рішення про відновлення Болгова на посаді виконується негайно. 30 травня на це рішення суду було подано апеляційну скаргу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше детективи НАБУ не з'явилися на засідання суду за фактом прослуховування.