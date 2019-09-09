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10 вересня • оновлено в 06:39
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/ Розслідування

Звільненому Сущенку закрили в'їзд у Росію

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Українському журналісту Роману Сущенку, якого звільнили з російської в'язниці 7 вересня, заборонили в'їзд у РФ на 20 років.

Про це повідомив адвокат Марк Фейгін в інтерв'ю "Укрінформу", коментуючи юридичну сторону справи.

"Сущенка помилували і на 20 років заборонили в'їзд на територію Російської Федерації. Про це йому оголосили в СІЗО. Однак указ, наскільки я знаю, ніде не публікувався. Мабуть, секретний", — зазначив він.

Роман Сущенко

Роман Сущенко

LB.ua

Також Фейгін додав, що з Кіровської колонії в Москву Сущенка перевезли ще 14 серпня.

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"До того ж, що хотілося б відзначити, — літаком! Чому так? Тому що різними способами мені вдалося зробити його справу широко відомою, публічною. У цьому сенсі всюди, де він перебував, Роман був, так би мовити, "зірковим" в'язнем", — підкреслив адвокат.

Як писав OBOZREVATEL, у першому коментарі після трирічного полону Сущенко подякував президенту України Володимиру Зеленському, який "знайшов потрібні слова і переконав лідера частини росіян піти назустріч й здійснити акт гуманізму".

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Роман Сущенко
Місце
Україна
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CARGO 100
CARGO 100
"Потому что разными способами мне удалось сделать его дело широко известным ..." Адвокат орден просит.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
а я й какая трагедия,он че больной в мордор ехать
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