Звільнено поліцейського на Infiniti, який напав на сім'ю у Києві

У Києві звільнили поліцейського за напад на людей.

Співробітник Національної поліції Олександр Бистров, який напав на подружню пару в Києві, застосувавши газовий балончик і погрожуючи їм пістолетом.

Про це повідомив адвокат потерпілих Євген Пронін, передає Bihus.Info.

Зазначається, що після нападу блогери Андрій Трушковський і Сабіна Мусіна написали заяву в правоохоронні органи. Поліція почала службове розслідування, результатом якого стало звільнення з Департаменту стратегічних розслідувань, куди Бистров перевівся з березня 2020 року. У поліції він працював з 2015 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Бистров рухався на Infiniti Q50 смугою громадського транспорту. Його зупинили патрульні. Пасажир, що проїжджав повз знімав на відео цей момент.

Поліцейський наздогнав авто, застосував газовий балончик проти водія і пасажира, дістав пістолет і демонстрував службове посвідчення.

При цьому поліція, яка зупинила Бистрова за порушення ПДР, не оштрафувала його.

Пізніше з'ясувалося, що автомобіль Infiniti Q50 2018 року випуску – в деклараціях не значиться, більш того, він не зареєстрований ні в сервісному центрі МВС, ані в будь-якому іншому реєстрі.

Також журналісти дізналися, що поліцейський проживає в новому дорогому ЖК, де володіє квартирою вартістю в 700 тисяч гривень.

Розслідування проти Бистрова веде Державне бюро розслідувань, йому інкримінують хуліганство. Крім того, йому загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.

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