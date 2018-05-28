Звільнення Сенцова: названо єдину людину, здатну вплинути на Путіна

Флеш-моби й мітинги не зможуть вплинути на рішення президента Росії щодо ув'язненого українського режисера Олега Сенцова, тому що єдина людина, якій Володимир Путін "не може відмовити" - це Дональд Трамп.

Такої думки дотримується журналіст Айдер Муждабаєв, який написав відповідний пост на своїй сторінці у Facebook, супроводивши його хештегом #FreeSentsov.

Муждабаєв підкреслив, що будь-які акції "Путіна абсолютно не чіпають і нічим не лякають".

"Я думаю, що єдина людина в світі, якій Путін не зміг би відмовити в обміні - це Дональд Трамп. Адже це просто сакральна мрія російського фюрера - щоб президент США його про що-небудь попросив, і "добрий російський цар" змилостивився", - написав журналіст.

Однак він вказав на те, що Росія "стратегічно не припинить захоплення українських заручників, поки Путіну ця політична работоргівля нічого не варта". Тому ситуація вимагає прийняття конкретних заходів.

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"Потрібно домагатися окремого посилення санкцій за захоплення РФ громадян нашої країни. Настільки реально це - я, знову ж таки, не дипломат, не знаю. Але добиватися треба, доведеться бити в цю стіну, іншого шляху зупинити російських людожерів не існує. Поки немає додаткових санкцій за політв'язнів українців - продовжать жерти", - підсумував журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, після оголошення Сенцовим безстрокового голодування, сестра українця заявила про загрозу для його життя.