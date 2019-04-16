Звільнення Савченко та Рубана: Луценко зробив заяву

Звільнення з-під варти народного депутата Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана не означатиме зняття з них звинувачення.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що ГПУ наполягає на достатності доказів у скоєнні злочинів.

"Упевнений, що завезення важкої зброї з т. зв. ДНР для обстрілу української столиці не залишиться безкарним", — написав він.

Коментуючи дії суду, генпрокурор зазначив: "Низка останніх резонансних судових рішень, коли арешту уникають підозрювані у вбивстві й тероризмі, змушує визнати: судова система тяжко хвора".

Володимир Рубан та Надія Савченко

"Причина перша — дозволені законом маніпуляції з нескінченними змінами адвокатів. У Савченко таких адвокатів було 8 платних і 1 безкоштовний від держави. Законопроект для усунення цих зловживань давно лежить у ВР. Причина друга — критично мала кількість суддів у судах. 40% незаповнених вакансій призводить до того, що відведення навіть одного судді призводить до передачі справи в інший суд... Причина третя —небажання окремих суддів виконувати свою роботу", — додав він.

Генпрокурор нагадав, що справа Савченко-Рубана 28 січня 2019 року була спрямована до суду з обвинувальним актом, "тому можна було б сказати, що вчорашнє рішення (точніше — його відсутність) про запобіжний захід на час судового процесу — виняткова компетенція суду".

Зі свого боку представник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко повідомив "Радіо Свобода", що військова прокуратура сформулює позицію сторони обвинувачення щодо звільнення у залі суду Савченко та Рубана.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

8 березня 2018 року Володимира Рубана затримали на КПП Зайцеве з арсеналом зброї, який він віз з непідконтрольної території Донбасу.

Надії Савченко інкримінують змову з Рубаном і терористами з метою державного перевороту. У їхні плани входило обстріляти будівлю Верховної Ради.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що слідчими встановлено особу організатора у справі Савченко та Рубана, однак їхні адвокати цю інформацію спростували.

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