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Звільнення Савченко та Рубана: Луценко зробив заяву

10.5тЧитати матеріал російською

Звільнення з-під варти народного депутата Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана не означатиме зняття з них звинувачення.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що ГПУ наполягає на достатності доказів у скоєнні злочинів.

"Упевнений, що завезення важкої зброї з т. зв. ДНР для обстрілу української столиці не залишиться безкарним", — написав він.

Коментуючи дії суду, генпрокурор зазначив: "Низка останніх резонансних судових рішень, коли арешту уникають підозрювані у вбивстві й тероризмі, змушує визнати: судова система тяжко хвора".

Володимир Рубан та Надія Савченко

Володимир Рубан та Надія Савченко

"Причина перша — дозволені законом маніпуляції з нескінченними змінами адвокатів. У Савченко таких адвокатів було 8 платних і 1 безкоштовний від держави. Законопроект для усунення цих зловживань давно лежить у ВР. Причина друга — критично мала кількість суддів у судах. 40% незаповнених вакансій призводить до того, що відведення навіть одного судді призводить до передачі справи в інший суд... Причина третя —небажання окремих суддів виконувати свою роботу", — додав він.

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Генпрокурор нагадав, що справа Савченко-Рубана 28 січня 2019 року була спрямована до суду з обвинувальним актом, "тому можна було б сказати, що вчорашнє рішення (точніше — його відсутність) про запобіжний захід на час судового процесу — виняткова компетенція суду".

Зі свого боку представник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко повідомив "Радіо Свобода", що військова прокуратура сформулює позицію сторони обвинувачення щодо звільнення у залі суду Савченко та Рубана.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Юрій ЛуценкоНадія СавченкоВолодимир Рубан
Місце
Україна
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Семенов Александр
Семенов Александр
Причина первая -Адвокаты !!! У Савченко их было 8!!! А хорошо бы если бы адвокатов вообще не было, а были только прокуроры, Вот тогда бы из тюрем никого бы не выпускали!!! Представляете это пиршество законности!!! ....Хотя нет !!! Ещё и судьи мешают ..........А так с адвокатами и судьями же видно что судебная система устарела!! Не соответствует историческому моменту. .Ну неужели непонятно раз Прокурор заявил по ТВ что кто то виновен значит виновен. причем тут вся эта лабуда адвокатишки и судьи, Просто "СМЕШНО" ведь правда ?
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Федоров Федор
Федоров Федор
Югику как бы самому не сесть после 21го)
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Серж Серж
Серж Серж
Сепары начинают брать реванш.вот вам из ЗЕ
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Семенов Александр
Семенов Александр
Серж Серж, Так его вроде бы ещё не избрали, Это те судьи которых назначили в результате "судовойи рэхвормы" Порошенко.Он сам каждого судью. назначал своим указом
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