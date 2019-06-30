Звільнення полонених "Л/ДНР": ЗСУ заявили про фейк щодо військового

Збройні сили України спростували інформацію про те, що звільнений полонений терористів військовий Максим Горяїнов був водієм вантажівки, яка помилково заїхала на підконтрольну ворогам територію.

Горяїнов не міг вести автомобіль, тим більше з людьми, оскільки у нього немає водійських прав, повідомили на сторінці 53-й бригади в Facebook.

"Просимо не поширювати неперевірену інформацію і не дискредитувати військових, не маючи об'єктивних даних", – звернулися в бригаді.

Максим Горяінов

Як відомо, Горяїнов потрапив в полон ще з кількома солдатами з батальйону "Патріот". Інцидент трапився, коли бійці вирушили для звірки документів. Військовослужбовці, дотримуючись усіх правил проходження ПП, рушили по маршруту, який проходив через непідконтрольні території. Але там їх схопили терористи "ЛНР".

Дружина одного з полонених заявила, що Горяїнов нібито може бути винним у захопленні українців, тому що міг перебувати за кермом.

Як писав OBOZREVATEL 28 червня терористи "Л/ДНР" після переговорів з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком звільнили чотирьох полонених українців: Дмитра Великого, Якова Веремейчика, Максима Горяїнова і Едуарда Міхєєва.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram