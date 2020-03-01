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1 березня • оновлено в 20:00
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/ Розслідування

Звільнена з полону українка розповіла про армію Росії на Донбасі

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Українка Тетяна Гончарова, яка провела в полоні "ДНР" три з половиною роки і була звільнена 29 грудня, підтвердила знаходження військ і техніки Росії на Донбасі.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" вона розповіла, що в 2014-15 роках росіяни навіть не змінювали маркування на своїх машинах.

"Ось як взяли вони з Росії, з номерами російськими, з маркуванням російських військових частин, так і привозили. Ще акцент у людей, які їхали в транспорті, московський, центральна говірка", – згадала вона.

Згодом у терористів "ДНР" почала з'являтися форма, але спочатку вони взагалі ходили наполовину одягнені в цивільний одяг.

"Техніку, яку їм дали, стали позначати різними військовими частинами: маркування зафарбовували, вішали номери "ДНР". Тобто потихеньку стали робити вигляд, що все це місцеві та що ніякої Росії тут немає. Всі згадки про Росію прибирали, зафарбовували", – розповіла Гончарова.

Тетяна Гончарова

Тетяна Гончарова

svoboda.org

Як писав OBOZREVATEL, недавно про тортури "на підвалі" в "ЛНР" розповіла ще одна звільнена з полону українка Вікторія Вороніна. Її схопили відразу ж після того, як вона приїхала в гості до родичів.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
И это все она из расстрельно-пыточных подвалов рассмотрела? Красава...
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5
0
hunt andres
hunt andres
Это вот она - украинка??? Обосс, не смешите)
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4
1
Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Ну перегнали технику из России,воевали ополченцы,я не понял где здесь армия РФ потерялась?
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8
2
Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Казбеков Зубег, На ростовских и псковских кладбищах.
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