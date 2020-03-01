Українка Тетяна Гончарова, яка провела в полоні "ДНР" три з половиною роки і була звільнена 29 грудня, підтвердила знаходження військ і техніки Росії на Донбасі.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" вона розповіла, що в 2014-15 роках росіяни навіть не змінювали маркування на своїх машинах.

"Ось як взяли вони з Росії, з номерами російськими, з маркуванням російських військових частин, так і привозили. Ще акцент у людей, які їхали в транспорті, московський, центральна говірка", – згадала вона.

Згодом у терористів "ДНР" почала з'являтися форма, але спочатку вони взагалі ходили наполовину одягнені в цивільний одяг.

"Техніку, яку їм дали, стали позначати різними військовими частинами: маркування зафарбовували, вішали номери "ДНР". Тобто потихеньку стали робити вигляд, що все це місцеві та що ніякої Росії тут немає. Всі згадки про Росію прибирали, зафарбовували", – розповіла Гончарова.

Тетяна Гончарова svoboda.org

Як писав OBOZREVATEL, недавно про тортури "на підвалі" в "ЛНР" розповіла ще одна звільнена з полону українка Вікторія Вороніна. Її схопили відразу ж після того, як вона приїхала в гості до родичів.

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