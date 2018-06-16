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Звідки вуха ростуть: розкрився "російський слід" у словах Трампа про Крим

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Автором статті на ресурсі BuzzFeed про те, що президент США Дональд Трамп нібито оголосив анексований Крим російським є журналістка з РФ Юля Йоффе.

Цей факт помітили журналісти порталу "Інформаційне опір".

"Що примітно, Юля Йоффе росіянка (її яскраве фото в ілюстрації до статті) і на ресурсі BuzzFeed вона не особливо популярна, оскільки статтями не сильно вирізняється. І якщо вже зовсім по правді, я тільки цю статтю на ресурсі від Юлі і знайшов", - йдеться в публікації.

Відзначається, що ЗМІ створили інформаційну хвилю з неперевіреного, непідтвердженого і вельми сумнівного щодо якості матеріалу, "який на користь лише нашому гібридному сусідові".

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Юлія Йоффе

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальна заява Трампа про те, що анексований Крим є "російським, тому що там говорять по-російськи", викликала хвилю обурення і глузувань у соціальних мережах.

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Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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