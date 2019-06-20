"Звідки беруться педофіли?" Після вбивства 11-річної Даші в Україні закликали захистити дітей

Вбивця 11-річної Даші Лук'яненко отримає належне покарання, але владі України необхідно перейматися профілактикою подібних злочинів.

Про це заявив в ефірі ObozTV Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба. Він наголосив, що близько 60% педофілів – це ті, хто сам був жертвою насильству в дитячому віці.

Зокрема, Кулеба виступив за організацію в Україні дитячої кібер-поліції, щоб виключити можливість перегляду порнографії маленькими дітьми.

"Сьогодні вже у віці 5-7 років діти дивляться порнофільми. Це спотворює їхню психіку, і взагалі є сексуальним насильством стосовно дітей", – пояснив він.

Кулеба нагадав, що відомо про підозрюваного у вбивстві Даші: "Він міг по півроку не виходити з дому, переглядав порно, і нікого це тоді не хвилювало".

"Не знаю, як він поводився в школі. Але щоб захистити наших дітей, ми повинні сьогодні говорити саме про профілактичні заходи. Тому що, можливо, якби на нього хтось звернув увагу ...", – зазначив він.

"Звідки беруться педофіли? Так 60% з них – це ті, кого ґвалтували, хто переживав сексуальне насильство в дитячому віці. Потім вони роблять це з іншими. І нам треба цьому запобігати. Нам треба ухвалювати закони, які дозволять захистити дитину. Щоб вона потім, вже в дорослому віці, не вбивала і не ґвалтувала", – закликав Уповноважений президента.

Убита Даша і підозрюваний Микола Тарасов

Як повідомляв OBOZREVATEL :

13 червня в Іванівському районі Одеської області зникла 11-річна Даша Лук'яненко. Дівчинка пішла на заняття в танцювальний гурток і зникла дорогою додому.

Дитину цілодобово шукали півтисячі людей: поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази і пілоти.

19 червня було знайдено тіло Даші. Співробітники поліції витягли голе тіло дитини з вигрібної ями в будинку її сусіда.

Підозрюваного – 22-річного Миколу Тарасова – затримали. За інформацією поліції, він зізнався у скоєному.

У своїх первинних свідченнях Тарасов сказав, що душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нібито нічого не зробив. Її тіло він кинув в яму, а речі облив бензином і спалив. За версією слідства, вбивство було скоєно на сексуальному ґрунті.

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