"Звездуни" будуть у Чистилищі: "Миротворець" взявся за пропагандистів Кремля, що прибули до Києва

Сайт "Миротворець" заявив, що внесе пропагандистів російського телеканалу "Звезда" у свою базу після їхнього візиту до Києва.

Реакція на скандал з'явилася у Twitter проєкту. У ній зазначається, що "Миротворець" перевіряв весь фактаж щодо інциденту.

"Звездуни, котрі приїхали до Києва, будуть внесені в чистилище. Щойно отримали достовірну інформацію про те, що їхній приїзд – частина інформаційної спецоперації. Хоча це і так було зрозуміло. Просто внести їх у чистилище без підтверджувальних фактів ми не могли", – йдеться у заяві "Миротворця".

"Миротворець" і пропагандистка "Звезды"

ПРИЕХАВШИЕ В КИЕВ ЗВЕЗДУНЫ БУДУТ ВНЕСЕНЫ В ЧИСТИЛИЩЕ

Только что получили достоверную информацию о том, что их приезд - часть информационной спецоперации. Хотя это и так было понятно.

Просто внести их в Чистилище без подтверждающих фактов мы не могли. pic.twitter.com/vGw72gMX9v – ℳγr🌐tvorets.center 🇺🇦 (@myrotvorets_) December 12, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

група пропагандистів російського телеканалу "Звезда", який висвітлює окупацію Донбасу, приїхала до Києва і похвалилася цим.

У сюжеті пропагандистка Діана Сіразі зізналася, що раніше її колеги вже відвідували Київ під надуманими приводами: вони брехали, що їдуть на концерт, побачення або до хворої бабусі.

В СБУ заявили, що Сіразі прибула до Києва як приватна особа. У відомстві запевнили, що "оперативно відреагують", якщо пропагандистами будуть здійснені протиправні дії.

А в Держприкордонслужбі заявили, що пропустили на територію держави пропагандистів "Звезды", оскільки ті не сказали, що журналісти і приховали справжню мету візиту.

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