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12 грудня • оновлено в 17:19
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"Звездуни" будуть у Чистилищі: "Миротворець" взявся за пропагандистів Кремля, що прибули до Києва

1.9т
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Сайт "Миротворець" заявив, що внесе пропагандистів російського телеканалу "Звезда" у свою базу після їхнього візиту до Києва.

Реакція на скандал з'явилася у Twitter проєкту. У ній зазначається, що "Миротворець" перевіряв весь фактаж щодо інциденту.

"Звездуни, котрі приїхали до Києва, будуть внесені в чистилище. Щойно отримали достовірну інформацію про те, що їхній приїзд – частина інформаційної спецоперації. Хоча це і так було зрозуміло. Просто внести їх у чистилище без підтверджувальних фактів ми не могли", – йдеться у заяві "Миротворця".

"Миротворець" і пропагандистка "Звезды"

"Миротворець" і пропагандистка "Звезды"

Новини
"Малював у фотошопі": рупор Кремля з "Миротворця" зізнався в незаконних візитах до України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • група пропагандистів російського телеканалу "Звезда", який висвітлює окупацію Донбасу, приїхала до Києва і похвалилася цим.

  • У сюжеті пропагандистка Діана Сіразі зізналася, що раніше її колеги вже відвідували Київ під надуманими приводами: вони брехали, що їдуть на концерт, побачення або до хворої бабусі.

  • В СБУ заявили, що Сіразі прибула до Києва як приватна особа. У відомстві запевнили, що "оперативно відреагують", якщо пропагандистами будуть здійснені протиправні дії.

  • А в Держприкордонслужбі заявили, що пропустили на територію держави пропагандистів "Звезды", оскільки ті не сказали, що журналісти і приховали справжню мету візиту.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Місце
Україна
Тег
сайт Миротворець
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Даже если бы русскоязычные Украины коллективно утопились в море, то нацики начали бы спокойно резать друг друга ...
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Это просто прекрасно. Давайте чубатые, Россия вас будет рылом тыкать в навоз на всех международных площадках! Ох, селючьё.....
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