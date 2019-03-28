"Зварили" в окропі: на Одещині історія з малюком закінчилася трагічно

11-місячний малюк, який заліз у ванну з окропом в Одеській області, помер у лікарні.

Про це повідомила волонтер Катерина Ножевнікова на сторінці у Facebook. "Ми програли", — написала вона.

"10 літрів окропу, одна хвилина, коли мама відвернулася, тисячі людей завмерли на ці 11 днів біля моніторів по всьому світу. Він виграв завдяки вам 11 днів життя, його встигли охрестити (для когось це важливо), але я не знаю чи справедливо це. 11 днів пекла", — зазначила Ножевнікова.

Малюк, який заліз у ванну з окропом, помер у лікарні Катерина Ножевнікова, Facebook

За її словами, ціною свого життя Данило купив життя десятків дітей. Всі кошти, зібрані за ці дні, підуть на придбання апаратури для опікового відділення, місячного запасу всіх лікарських засобів і на купівлю оклюдерів для малюків у відділенні кардіохірургії.

"Нехай одне серце, яке зупинилося, дасть можливість битися маленьким сердечкам інших дітей", — додала волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батьки готувалися купати малюка, наповнили ванночку окропом, хотіли розбавити холодною водою, але не встигли, малюк заліз туди. Опіки становили 80% тіла.

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