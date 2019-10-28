'Зґвалтував бездомний': з'явилися подробиці жорстокого вбивства жінки у Херсоні

Жінку, тіло якої, зі слідами насильницької смерті, 25 жовтня знайшли у Херсоні, спочатку зґвалтував, а потім і вбив 44-річний бездомний.

Про це повідомили в прес-службі поліції Херсонській області на сторінці у Facebook. За даними правоохоронців, злочинцем є громадянин без певного місця проживання Олександр Прокудін, водночас особистість потерпілої поки не встановлена.

"Під час проведення першочергових слідчо-розшукових дій працівники поліції встановили хронологію останніх годин життя потерпілої. Вжитими заходами оперативники вирахували людину, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину, передбаченого п. 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України", — йдеться в інформації.

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За словами начальника поліції Херсонщини Олександра Прокудіна, нині зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Водночас інтернет-ресурс "ХерсонDaily" повідомив, що особистість по-звірячому вбитої жінки відома. Це 38-річна місцева жителька. Зазначається, що у неї були проблеми з алкоголем.

"Поряд з її тілом у кущах знайшли пакет із продуктами, які вона купила в супермаркеті неподалік. Там камери спостереження зафіксували її разом із чоловіком. Пізніше з'ясувалося, що він був просто випадковим супутником, який не мав стосунку до вбивства. Як з'ясували поліцейські, жінка була п'яною і заснула на лавці. Її побачив бездомний і затягнув у кущі, де почав ґвалтувати. Жінка прийшла до тями і закричала, через що бездомний задушив її і втік", — пише видання.

Через декілька годин вбивцю і ґвалтівника затримали, нібито впізнавши і відстеживши його "за довгим коричневим пальто фасону, який рідко зустрічається зараз".

Нині досудове розслідування у справі триває. За умисне вбивство, разом зі зґвалтуванням, затриманому бездомному може загрожувати довічне позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Херсоні виявили труп жінки зі слідами насильницької смерті. За інформацією правоохоронців, "від оператора охоронної фірми надійшло повідомлення, що біля однієї з багатоповерхівок неподалік від міжміського автовокзалу в кущах лежить тіло мертвої жінки зі слідами насильницької смерті".

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