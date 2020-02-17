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17 лютого • оновлено в 16:18
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Зґвалтування неповнолітньої в Ужгороді: у Нацгвардії дали відповідь

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У Нацгвардії спростували причетність їхнього військовослужбовця до зґвалтування неповнолітньої дівчини в Ужгороді.

Офіційну відповідь відомства повідомила офіцерка пресслужби військової частини 3002 Аліна Новікова. Про це пише "Голос Карпат".

За її словами, інцидент немає жодного стосунку до вказаної військової частини та нацгвардійців.

У Нацгвардії спростували причетність військовослужбовця до зґвалтування неповнолітньої в Ужгороді

У Нацгвардії спростували причетність військовослужбовця до зґвалтування неповнолітньої в Ужгороді

"Щодо інформації про зґвалтування неповнолітньої особи в місті Ужгороді, яке нібито скоїв військовослужбовець НГУ, повідомляємо: жоден військовослужбовець військової частини 3002 Національної гвардії не вчинював згаданих протиправних дій", – зазначила офіцерка.

Вона також звернулася з проханням не поширювати неперевірені дані.

"Просимо працівників засобів масової інформації уточнювати подібні факти перед публікуванням", – констатувала Новікова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Місце
Україна Ужгород
Теги
розслідування Національна гвардія зґвалтування
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