Зґвалтування неповнолітньої в Ужгороді: у Нацгвардії дали відповідь

У Нацгвардії спростували причетність їхнього військовослужбовця до зґвалтування неповнолітньої дівчини в Ужгороді.
Офіційну відповідь відомства повідомила офіцерка пресслужби військової частини 3002 Аліна Новікова. Про це пише "Голос Карпат".
За її словами, інцидент немає жодного стосунку до вказаної військової частини та нацгвардійців.
У Нацгвардії спростували причетність військовослужбовця до зґвалтування неповнолітньої в Ужгороді
"Щодо інформації про зґвалтування неповнолітньої особи в місті Ужгороді, яке нібито скоїв військовослужбовець НГУ, повідомляємо: жоден військовослужбовець військової частини 3002 Національної гвардії не вчинював згаданих протиправних дій", – зазначила офіцерка.
Вона також звернулася з проханням не поширювати неперевірені дані.
"Просимо працівників засобів масової інформації уточнювати подібні факти перед публікуванням", – констатувала Новікова.
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