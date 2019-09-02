"Зґвалтували на підвалі": в "ДНР" покарали військову зрадницю України

Командир "артилерійського реактивного дивізіону" так званих Збройних сил "ДНР", "гвардії полковник" Ольга Качур (Корса) потрапила на "підвал" до терористів.

Причиною стала її спроба втекти до Росії. Про це повідомив у Twitter блогер Фашик Донецкий.

"Птах на хвості приніс, що колаборант на прізвище Корса на підвалі і що на підвалі її вже зґвалтували деякими предметами (хоча я не розумію, навіщо)", – написав він.

У "ДНР" покарали військову зрадницю України Корсу

За даними блогера, скандальну терористку спіймали через те, що вона хотіла переїхати жити в Росію, забравши при цьому награбовані гроші.

Відзначимо, Корса вже не раз фігурувала в скандалах. Будучи підполковником української міліції вона в 2014 році перейшла на бік терористів.

Також відомо, що зрадниця здійснювала провокаційні обстріли ЗСУ під виглядом самих же "українських військ". Бойовики наносили на свою техніку білі смуги і вішали українські прапори. У такому вигляді батарея заходила на неокуповану територію і вела вогонь звідти.

Ольгу Корсу покарали в "ДНР" Деловая столица

Ольга Корса потрапила "на підвал" до "ДНР" akcenty.com.ua

Птах на хвості принесла, шо колаборант на прізвище Корса на підвалі і шо на підвалі її вже згвалтували деякими предметами (хоча я не розумію навіщо)



Причина затримання корси- спроба втекти в рф з награбованим баблом на ПМЖ



Мораль. Гарного тобі настрою, оля Корса pic.twitter.com/SZN9oRTV57 - фашиків Донецький (@FashDonetsk) September 2, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Корса оформила собі паспорт Росії.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!