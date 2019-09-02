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3 вересня • оновлено в 01:07
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"Зґвалтували на підвалі": в "ДНР" покарали військову зрадницю України

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Командир "артилерійського реактивного дивізіону" так званих Збройних сил "ДНР", "гвардії полковник" Ольга Качур (Корса) потрапила на "підвал" до терористів.

Причиною стала її спроба втекти до Росії. Про це повідомив у Twitter блогер Фашик Донецкий.

"Птах на хвості приніс, що колаборант на прізвище Корса на підвалі і що на підвалі її вже зґвалтували деякими предметами (хоча я не розумію, навіщо)", – написав він.

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У "ДНР" покарали військову зрадницю України Корсу

У "ДНР" покарали військову зрадницю України Корсу

За даними блогера, скандальну терористку спіймали через те, що вона хотіла переїхати жити в Росію, забравши при цьому награбовані гроші.

Відзначимо, Корса вже не раз фігурувала в скандалах. Будучи підполковником української міліції вона в 2014 році перейшла на бік терористів.

Також відомо, що зрадниця здійснювала провокаційні обстріли ЗСУ під виглядом самих же "українських військ". Бойовики наносили на свою техніку білі смуги і вішали українські прапори. У такому вигляді батарея заходила на неокуповану територію і вела вогонь звідти.

Ольгу Корсу покарали в "ДНР"

Ольгу Корсу покарали в "ДНР"

Деловая столица

Ольга Корса потрапила "на підвал" до "ДНР"

Ольга Корса потрапила "на підвал" до "ДНР"

akcenty.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Корса оформила собі паспорт Росії.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Фашик Донецький
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР терористи "ДНР" Донбас
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Антошин Денис
Антошин Денис
Да, уж... Надо тоже что-нибудь придумать.
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