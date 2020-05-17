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17 травня • оновлено в 22:01
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"Зґвалтували і хотіли вбити": "ЛНР" розігнала брудний фейк про ЗСУ та американську журналістку

12.4т
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Терористи "ЛНР" розігнали фейк про те, що українські військові зґвалтували і хотіли вбити американську журналістку Дженніфер Туеру Блатті.

Про це фотограф інформагентства POLARIS повідомила особисто на своїй сторінці в Facebook, високо оцінивши професіоналізм захисників України.

"Ця інформація – повна нісенітниця. Якщо говорити словами президента США, це фейкові новини. Я не була в зоні бойових дій на Донбасі протягом місяців. А всі українські солдати, з якими я працювала – зіркові солдати", – написала вона.

Дженніфер Туеру Блатті

Дженніфер Туеру Блатті

Facebook JT Blatty

Терористи "ЛНР" 16 травня видали фейк про те, що "патрульним офіцерам вдалося відключити свідомість американського кореспондента і скоїти насильницькі дії сексуального характеру". Вони стверджували, що це сталося в лісі Станично в Луганській області, де Блатті проводила фотозйомку.

Дженніфер Туеру Блатті

Дженніфер Туеру Блатті

Facebook JT Blatty

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в "ДНР" поширили ще один маревний фейк про Україну, заявивши, що коронавірус COVID-19 нібито могли розробити в лабораторіях нашої країни.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Війна на Донбасі російська пропаганда
Місце
Україна Луганськ
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    Вилікувалися: 5116. Померли: 514.

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