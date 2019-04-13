"Звали Росію – вона прийшла": в Криму дагестанці жорстоко зарізали батька двох дітей

У Севастополі, в анексованому Криму, троє дагестанців вбили місцевого жителя. Інцидент стався в одному з кафе міста.

Про це повідомляє "Комсомольская правда". За інформацією видання, жертвою гастарбайтерів став 34-річний кримчанин Олег, батько двох дітей.

Злочинці навмисно почали конфлікт в закладі, вимагаючи у чоловіка станцювати лезгінку. Коли ж той відмовився, один з приїжджих завдав йому кілька ударів ножем в груди. Кримчанин помер на руках у дружини, не дочекавшись приїзду "Швидкої допомоги".

Кривавий інцидент вже викликав реакцію в соціальних мережах.

У Севастополі приїжджі з Дагестану хотіли змусити чоловіка танцювати лезгинку. Він відмовився. Його зарізали.



Ну нічого, головне, що не українські фашисти pic.twitter.com/7ubfA8d1U3 - Денис Казанський (@den_kazansky) 13 квітня 2019 р

Смороду кликали Россию ... вона прийшла ... pic.twitter.com/IYy6WX3yh5 - Анатолій Штірліц (@ Shtirlitz53) 13 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали жахаючі фото з Криму. На них можна побачити 166 дітей на вкраденому півострові, які залишилися без батьків.

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