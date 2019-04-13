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"Звали Росію – вона прийшла": в Криму дагестанці жорстоко зарізали батька двох дітей

4.7тЧитати матеріал російською

У Севастополі, в анексованому Криму, троє дагестанців вбили місцевого жителя. Інцидент стався в одному з кафе міста.

Про це повідомляє "Комсомольская правда". За інформацією видання, жертвою гастарбайтерів став 34-річний кримчанин Олег, батько двох дітей.

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Злочинці навмисно почали конфлікт в закладі, вимагаючи у чоловіка станцювати лезгінку. Коли ж той відмовився, один з приїжджих завдав йому кілька ударів ножем в груди. Кримчанин помер на руках у дружини, не дочекавшись приїзду "Швидкої допомоги".

Кривавий інцидент вже викликав реакцію в соціальних мережах.

"Звали Росію – вона прийшла": в Криму дагестанці жорстоко зарізали батька двох дітей
"Звали Росію – вона прийшла": в Криму дагестанці жорстоко зарізали батька двох дітей
"Звали Росію – вона прийшла": в Криму дагестанці жорстоко зарізали батька двох дітей
"Звали Росію – вона прийшла": в Криму дагестанці жорстоко зарізали батька двох дітей

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали жахаючі фото з Криму. На них можна побачити 166 дітей на вкраденому півострові, які залишилися без батьків.

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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Казларылые, не верещите про геноцид, когда придет возмездие.
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Привыкайте, крымчане, к нашим российским порядкам: лезгинку танцевать жизненно необходимо, а кто откажется, тот с жизнью и распрощается. Вот крымчане были недовольны тем, что им многого нельзя, но они не знали, что оказывается, лезгинку по требованию дагов можно танцевать!
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Юг Руси
Юг Руси
"Главное, что не укроинские фашисты" - в комментариях 😁😁
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