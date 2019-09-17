"Зустрінуться із Захарченком": Цимбалюк передбачив долю Бородая і Пушиліна

Колишнього ватажка "ДНР" Олександра Бородая та його нинішнього послідовника Дениса Пушиліна рано чи пізно спіткає доля ліквідованого терориста Олександра Захарченка.

Такий прогноз у своєму відеоблозі на YouTube озвучив український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

До таких аналогій його підштовхнула участь Бородая і Пушиліна в презентації пропагандистської книги терористів у Москві, де обговорювалися плани щодо окупації України.

Пушилін і Бородай

"Хочу розповісти про захід, який можна позиціонувати як клуб гауляйтерів окупованого Донбасу в Москві. Відкрив його пан Бородай, його Кремль призначив першим керівником окупованої частини сходу України. А зараз сюди приїхав третій начальник Донбасу від Кремля – пан, або товариш Пушилін. Ви, напевно, запитаєте, де другий – пан Захарченко? Але так трапилося, що він не зміг пообідати в кафе "Сепар". І хто його знає, можливо, перший, другий і третій гауляйтери Донбасу коли-небудь зустрінуться", – із сарказмом підсумував Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пушилін заявив, що "ДНР" хоче увійти до складу Росії на правах федеративного округу.

Цимбалюк яскраво відповів йому на нахабний випад, нагадавши, що він приречений на безславний кінець без підтримки російських багнетів. Адже жителі окупованих територій ненавидять посіпак окупантів.

У свою чергу Бородай пригрозив Україні масштабним наступом Росії і заявив, що всі її території повинні стати "російськими". За його словами, російський прапор нібито з'явиться над Києвом і навіть Львовом.

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