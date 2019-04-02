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"Зустрічатимуть нас із квітами": письменник-терорист Прилєпін відзначився маразмом про Україну

2.2тЧитати матеріал російською

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у лавах терористів "ДНР", заявив, що половина України нібито готова зустрічати російських окупантів із квітами.

Свої неадекватні висновки він заснував на підсумках голосування в першому турі виборів жителів одного з населених пунктів Донбасу. Роздумами з цього приводу бойовик поділився на особистій сторінці у Facebook.

Захар Прилєпін

Захар Прилєпін

Facebook Захара Прилєпіна

"Пишуть з одного селища на тій (не нашій, а під українською армією) стороні Донецької області: "У мене в селищі з 700 осіб (на одній дільниці) майже 500 за Бойка, 140 — Зеленський". Людина працює у виборчій комісії, до відома. Завжди говорив, що в лівобережній Україні половина населення точно буде з квітами нас зустрічати", — самовпевнено підкреслив Прилєпін.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Захар Прилепин
Місце
Росія
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
?!? Что говорит о том, что бойко свой среди чужих сепаров!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ну так уже пятый год встречают, он Мушкетовское кладбище в Донецке постоянно с цветами, на свежих могилах под номерками.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Все правильно, «Гвоздики», «Пионы».. все для ватных дегенератов.) Встретим с цветочками и проводи с салютом.
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