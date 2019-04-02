"Зустрічатимуть нас із квітами": письменник-терорист Прилєпін відзначився маразмом про Україну

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у лавах терористів "ДНР", заявив, що половина України нібито готова зустрічати російських окупантів із квітами.

Свої неадекватні висновки він заснував на підсумках голосування в першому турі виборів жителів одного з населених пунктів Донбасу. Роздумами з цього приводу бойовик поділився на особистій сторінці у Facebook.

Захар Прилєпін Facebook Захара Прилєпіна

"Пишуть з одного селища на тій (не нашій, а під українською армією) стороні Донецької області: "У мене в селищі з 700 осіб (на одній дільниці) майже 500 за Бойка, 140 — Зеленський". Людина працює у виборчій комісії, до відома. Завжди говорив, що в лівобережній Україні половина населення точно буде з квітами нас зустрічати", — самовпевнено підкреслив Прилєпін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прилєпін заявив, що терористам самопроголошених "Л/ДНР" потрібна проросійська Україна і вона нібито буде такою. Терорист вважає, що це довгий, але незворотний процес.

Також він висловив упевненість, що окуповані Донецька і Луганська області "не повернуться до складу України", і це стане катастрофою.

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