Зустрічали на колінах: у Львові попрощалися з молодим бійцем ЗСУ

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув 21-річний військовий Богдан Ховалко з Львівської області.

Про це повідомив Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій (щоб подивитися фото, проскролльте сторінку до кінця).

21-річний боєць - уродженцем села Лани, проходив службу в 24-й окремій механізованій бригаді ім. короля Данила,

Прощання з Богданом відбулося 4 вересня у Львові. Львів'яни на колінах зустріли загиблого на фронті Героя. Вони прийшли до пам'ятника Т. Шевченка, повідомляє "Дівісь.info".

Богдан Ховалко zaxid.net

У Львові попрощалися з бійцем ЗСУ dyvys.info

У Львові попрощалися з бійцем ЗСУ dyvys.info

У Львові попрощалися з бійцем ЗСУ dyvys.info

У Львові попрощалися з бійцем ЗСУ dyvys.info

У Львові попрощалися з бійцем ЗСУ dyvys.info

У Львові попрощалися з бійцем ЗСУ dyvys.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі сталася кривава трагедія, загинув боєць ЗСУ.

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