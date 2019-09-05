Зустрічали на колінах: у Львові попрощалися з молодим бійцем ЗСУ

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув 21-річний військовий Богдан Ховалко з Львівської області.
Про це повідомив Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій (щоб подивитися фото, проскролльте сторінку до кінця).
21-річний боєць - уродженцем села Лани, проходив службу в 24-й окремій механізованій бригаді ім. короля Данила,
Прощання з Богданом відбулося 4 вересня у Львові. Львів'яни на колінах зустріли загиблого на фронті Героя. Вони прийшли до пам'ятника Т. Шевченка, повідомляє "Дівісь.info".
Богдан Ховалко
zaxid.net
У Львові попрощалися з бійцем ЗСУ
dyvys.info
У Львові попрощалися з бійцем ЗСУ
dyvys.info
У Львові попрощалися з бійцем ЗСУ
dyvys.info
У Львові попрощалися з бійцем ЗСУ
dyvys.info
У Львові попрощалися з бійцем ЗСУ
dyvys.info
У Львові попрощалися з бійцем ЗСУ
dyvys.info
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі сталася кривава трагедія, загинув боєць ЗСУ.
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