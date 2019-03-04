Зупинив окупантів! Стало відомо про подвиг бійця ЗСУ на Донбасі

У зоні проведення ООС на Донбасі український військовослужбовець, ризикуючи життям, не дозволив терористам прорватися вперед.

Як ідеться у зведенні прес-центру штабу ООС у Facebook, 3 березня близько 11:30 окупанти почали обстрілювати один із постів окремої гірничо-штурмової бригади з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Доповівши про обстріл та координати противника, командир бойової машини сержант Сергій Гусєв відкрив вогонь у відповідь. Під час відбиття атаки він вчасно помітив російських найманців, які під прикриттям вогню з гранатометів намагалися просунутися вперед. Влучними пострілами Сергій відсік передову групу від вогневого прикриття й примусив ворога відступити", — йдеться в повідомленні.

"Одна з гранат розірвалася поблизу нашого захисника, внаслідок чого він отримав поранення. Після надання медичної допомоги його життю ніщо не загрожує. За сміливість сержанта Сергія Гусєва подано до нагородження", — розповіли в штабі ООС.

При цьому 3 березня було ліквідовано двох терористів, ще один із них отримав поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 4 березня, в зоні ООС на Донбасі загинув один український військовослужбовець.

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