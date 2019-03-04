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Зупинив окупантів! Стало відомо про подвиг бійця ЗСУ на Донбасі

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У зоні проведення ООС на Донбасі український військовослужбовець, ризикуючи життям, не дозволив терористам прорватися вперед.

Як ідеться у зведенні прес-центру штабу ООС у Facebook, 3 березня близько 11:30 окупанти почали обстрілювати один із постів окремої гірничо-штурмової бригади з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Доповівши про обстріл та координати противника, командир бойової машини сержант Сергій Гусєв відкрив вогонь у відповідь. Під час відбиття атаки він вчасно помітив російських найманців, які під прикриттям вогню з гранатометів намагалися просунутися вперед. Влучними пострілами Сергій відсік передову групу від вогневого прикриття й примусив ворога відступити", — йдеться в повідомленні.

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"Одна з гранат розірвалася поблизу нашого захисника, внаслідок чого він отримав поранення. Після надання медичної допомоги його життю ніщо не загрожує. За сміливість сержанта Сергія Гусєва подано до нагородження", — розповіли в штабі ООС.

При цьому 3 березня було ліквідовано двох терористів, ще один із них отримав поранення.

Зупинив окупантів! Стало відомо про подвиг бійця ЗСУ на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 4 березня, в зоні ООС на Донбасі загинув один український військовослужбовець.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДНРНовини ЛНРООСНовини Донбасу
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "командир боевой машины сержант Сергей Гусев открыл огонь" Надо полагать что огонь он открыл из боевой машины? Тогда как граната разорвавшаяся поблизости могла его ранить? Он же броней машины защищен, не? Что-то мне подсказывает что герой подорвался на своих же минах) Награжден за разминирование)
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Снова проходил мимо, что-то мне подсказывает, что ты штатный сексот..
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Крым Андрей
Крым Андрей
"...За смелость сержанта Сергея Гусева подано к награждению", — рассказали в штабе ООС. При этом 3 марта были ликвидировано двух террористов..." Чушкари, вы где грамоте учились? В Могилянке небось? Ни по-русски, ни по-украински писать не можете.
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Крым Андрей, а тебе хотя бы лет 20 есть, новорос?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Levitsky Valery, Ай, как страшно. Ты меня так напугал, автоматчик недоношенный.
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